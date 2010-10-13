Gazze’ye yeni bir yardım filosu daha gönderiliyor
İşgaci-terör devleti İsrail’in 31 Mayıs’ta Gazze halkına yardım götüren gemilerden Mavi Marmaraya düzenlediği ve 9 Türkün şehid edildiği kanlı baskından sonra Türkiye, İsviçre ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla ülkeden aktivistlerin yer aldığı Filistin yanlısı grupların, Gazze’ye şubat ayında yeni bir filo göndermeye hazırlandığı bildirildi13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Özgürlük Filosu Koalisyonundan Huveyda Arraf önceki gün Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının, İsrail’in Gazze’ye yardım yapılmasını engeleyen ablukalarının aşılabileceğini göstermek olduğunu söyledi. Sözkonusu filonun, mayıs ayında İsrail tarafından kanlı bir saldırıyla durdurulan filodan daha büyük olacağı da belirtildi. Bern’deki İsrail Büyükelçiliğinden bir yetkili, Gazze’ye karadan yardım malzemesi götürmenin mümkün olduğunu, deniz ablukasına ise silah kaçakçılığının önüne geçmek için gerek duyulduğunu söyledi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım götüren filoda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda, 9 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetmişti.
YORUM YAZ