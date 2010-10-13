Gazze’ye yeni bir yardım filosu daha gönderiliyor

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Huveyda Arraf önceki gün Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının, İsrail’in Gazze’ye yardım yapılmasını engeleyen ablukalarının aşılabileceğini göstermek olduğunu söyledi. Sözkonusu filonun, mayıs ayında İsrail tarafından kanlı bir saldırıyla durdurulan filodan daha büyük olacağı da belirtildi. Bern’deki İsrail Büyükelçiliğinden bir yetkili, Gazze’ye karadan yardım malzemesi götürmenin mümkün olduğunu, deniz ablukasına ise silah kaçakçılığının önüne geçmek için gerek duyulduğunu söyledi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım götüren filoda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda, 9 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetmişti.