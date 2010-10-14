Gazze’ye yardım konvoyu 9 gündür geçiş izni bekliyor

Mısır'dan El Ariş Limanı üzerinden Gazze'ye gidiş için izin bekleyen konvoya izin verilmesi için Suriyeli yetkililerin Mısırlı yetkililerle temaslarını yoğunlaştırdıkları belirtiliyor. Geçiş izniyle ilgili girişimler devam ederken, Gazze'ye götürülecek ilaçların bozulmasından endişe ediliyor. Açıklama yapan konvoy organizasyon komitesinin sözcüsü Zahir Beravi, konvoyda bulunan insan, araç ve malzeme listesinin bir hafta önce Mısır tarafına ulaştırıldığını ve Gazze'deki ablukaya dikkat çekmek üzere yola çıktığını hatırlatarak “Mısır'ın uluslararası toplum nezdinde kötü duruma düşmemek için geçiş iznini vereceğine inandığını” belirtti. Konvoyda, 10'u Türk, 30 ülkeden 385 aktivistin yer aldığı ve bireysel katılımın devam ettiği belirtiliyor. Konvoyun Lazkiye Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na, oradan da Gazze'ye ulaşması planlanıyor. Mısırlı yetkililer, Türkiye’ye gelmek isteyeni engelliyor TEL AVİV - Mısır sınır görevlilerinin, Gazze Şeridi'nden Rafah Sınır Kapısı aracılığıyla Türkiye'ye gitmek isteyen, Türkiye için vizesi bulunan Filistinlilere “yasak” uygulamaya başladı. Filistinlilerin verdikleri bilgiye göre, Mısırlı yetkililerin “Türkiye yasağı” yaklaşık son 10 gündür uygulanıyor. Rafah'taki Mısırlı sınır görevlilerinin, pasaportlarında hem Mısır, hem de Türkiye için vize bulunan Gazzelilerin, Filistinlilerin sadece Mısır'a gitmek istemeleri halinde de pasaportlarındaki Türkiye vizesinin üzerine, geçersiz kılmak amacıyla çarpı işareti koydukları belirtiliyor. Mavi Marmara’daki Fransızlar İsrail aleyhine dava açtı PARİS - Mavi Marmara gemisinde bulunan 9 Fransız, İsrail aleyhine Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Fransızların avukatı, İsrail'in gemiye saldırı düzenleyerek “insanlık suçu” işlediği şikâyetinde bulundu. Şikayet başvurusunda bulunanların avukatı Fransız Liliane Glock, davanın, saldırıyı haklı çıkartmaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak ve Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'yi hedef aldığını açıkladı.