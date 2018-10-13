Gazze’ye Yardım Kampanyası

Gazze'deki intifada 12. yılında. Abluka altındaki Gazze halkı sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamıyor. Şimdi Gazze halkına desteğimizi yinelemenin zamanı!

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze halkı için başlattığı yardım kampanyası vesilesi ile “Gazze’ye Yardım Cuması”nda 81 ildeki merkez camilerinde basın açıklaması yaptı. İstanbul’daki buluşma noktası olan Fatih Camii’nde düzenlenen kitlesel eylem ve basın açıklamasının ardından kampanyanın ilk startı verilmiş oldu. Kampanyanın ilk bağışını Büyük Dönüş Yürüyüşü esnasında ayağından ağır yaralanan ve İHH tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen 16 yaşındaki Meryem Ebu Matar yaptı.

“Ambargo ve abluka kalkmadı”

Basın açıklaması için kürsüye gelen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, katılımcılara teşekkür ve dua ederek konuşmasına başladı. Bülent Yıldırım, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’nin her yerinde bu kitlesel basın açıklamaları yapılıyor. ‘Gazze’ye Yardım Cuması’ adını verdiğimiz bu etkinliğimizde Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan kardeşlerimize yardım toplayacağız inşallah. Onlara diyeceğiz ki: ‘Sizlerle birlikte şehit olamadık ama sizin için bize düşen görevi de yapmaya çalışıyoruz.’

Gazze’de ambargo kalkmış olsa insanlar yürürken neden şehit ediliyor? Neden insanların kolları, bacakları kopartılıyor? Üzülerek söylüyorum ki ambargo ve abluka kalkmamıştır. Elektrik verilmiyor. Hastaneler çalışamıyor. Sanayi işlemiyor. Şu anda 4 binden fazla acil ameliyat bekleyen hasta var. İlaç yok, tıbbı malzeme yok, gıda yok. 12 yıl oldu. 2006’dan beri havadan denizden ve karadan oraya ambargo uygulanıyor. Gazze adeta bir açık cezaevi. İnsanlar sessizce katledilmeye devam ediyor.

BM’nin oradaki çalışmalarını yürüten kuruluşları da ABD yardımları kestiği için yardım etmeyi bıraktı. Kahrolsun Amerika! ABD kalkmış Kudüs’ü başkent ilan etmiş. Biz ise bir gün Kudüs’e yürüyeceğimiz günü bekliyoruz. Gazze’ye Kara Konvoyu yaptık, Mavi Marmara yolculuğunu yaptık. Şimdi de insanlarımızı bilinçlendireceğiz ve Gazze halkı ile kucaklaşmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi bana diyorlar ki, ‘Sen insani yardım vakfı başkanısın, neden bunları konuşuyorsun?’ Ben de diyorum ki: ‘Kudüs söz konusu olduğunda biz mücadele eden, direnen oluruz!’”

“İstanbul’un savunması Gazze’den geçer”

Konuşmasının devamında İslam dünyasına seslenen Bülent Yıldırım, “Artık utanma zamanı gelmedi mi?” diye sordu ve konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kudüs ve Gazze duyarlılığını düşürüyorlar. Bizi, ölümlere alıştırmaya çalışıyorlar. Eğer ölen sayısı az ise kimse sesini çıkartmıyor. Buradan, önce kendime sonra tüm Müslümanlara sesleniyorum. Çoğumuz lüks içinde yaşıyoruz. Ne kadar yardım gönderiyoruz? Hadi, ümmetçi, İslamcı değilsen sana da bir çift sözüm var: İstanbul’un savunması Gazze’den geçer. Saraybosna düşerse Anadolu da düşer. O yüzden burada rahat yaşamak istiyorsanız oraya yardım göndereceksiniz.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na sesleniyorum. Artık utanma zamanı gelmedi mi? Toplantı yapıp masalardan savunmayın, koltuklarınızdan inin. Yaşasın zalimler için cehennem! Artık Türkiye dışındaki liderlerden bir beklentimiz yok. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır. Ey Müslüman cemaatler, silkelenin. Para, konfor ve makam sizi yutmasın. Tekrar dirilin, Eyüp El-Ensari gibi olun. Ve Kudüs’e gitmek için hazırlıklı olun. ‘Meydanı bırakan masada kaybeder!’ Bu sözümü de hiç unutmayın.”

“Kudüs, Filistin’in başkentidir”

Bülent Yıldırım’ın ardından konuşan Meryem Ebu Matar da İşgalci İsrail’in çocuklardan ve taşlardan korktuğunu ifade ederek İsrail’i tanımadıklarını söyledi. “İşgalciler, ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerini başaramayacaklar” diyen Ebu Matar, şöyle konuştu:

“Türkiye ve Filistin devletleri bir el olup güçlerini birleştirecekler. Allah’a olan imanımız bizi Mescid’i Aksa’ya geri gönderecektir. Kudüs, Filistin’in başkentidir. Kudüs, Filistinlilerin başkentidir. Son olarak İHH’daki tüm kardeşlerime ve Filistin’de çalışan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Start verildi

Konuşmasının ardından yardım standına yönelen Meryem Ebu Matar, ilk bağışı yaparak kampanyanın startını verdi. Daha sonra diğer katılımcılar da stantların önünde sıraya girerek yardım kampanyasına desteklerini sundu. Ayrıca 81 ilde de Gazze için aktif yardım kampanyası da başlatıldı.