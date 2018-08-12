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Gazze'ye Siyonist ablukası: Yüzde 95'inden fazlası kapatılmak zorunda kaldı

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayik, İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki fabrika ve üretim tesislerinin yüzde 95'inden fazlasında faaliyetlerin durduğunu söyledi.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:26
Gazze'ye Siyonist ablukası: Yüzde 95'inden fazlası kapatılmak zorunda kaldı

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayik, yazılı açıklamasında, İsrail ile Gazze arasında ticari malların ithalat ve ihracatının yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle 75 bin kişinin işini kaybettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki fabrika ve üretim tesislerinin yüzde 95'inden fazlasında faaliyetlerin durduğuna dikkati çeken Hayik, durumun bu şekilde devam etmesi halinde görülmemiş bir işsizlik ve yoksulluk yaşanacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını ağırlaştırmasından dolayı Gazze ekonomisinin tehlikeli bir aşamadan geçtiğini vurgulayan Hayik, hızlı çözüm bulunmadığı takdirde hayatın tüm alanlarında büyük ve kapsamlı bir çöküş yaşanacağını kaydetti.

Hayik, sınırın kapatılmasından dolayı malların İsrail depolarında bekletilmesi neticesinde Filistinli tüccar ve ithalatçıların milyonlarca dolar zarar edeceklerine işaret ederek, tüm yetkililere sınır kapısını açması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail, tek ticari sınır kapısını da kapattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurmuştu.

İsrail, 17 Temmuz'da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze denizi açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:26
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