Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler şehre giriş yaptı

İsrail ile Gazze arasında ticari ürünlerin geçişi için kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yakıt yüklü iki tanker, Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Gazze'deki elektrik santraline yakıt ikmali yapmak üzere bölgeye gelen tankerlere, güvenliğini sağlamak ve ikmal işlemlerini kolaylaştırmak üzere Birleşmiş Milletler'e (BM) ait araçların eşlik ettiği görüldü.

Yakıtları finanse eden kaynak açıklanmazken, Filistin hükümeti ve Hamas konuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Filistin medyası ve Katar merkezli Al-Jazeera kanalı ise bugün, yakıtları finanse eden kaynağın Katar olduğu yönünde haberler yayınladı.

Elektriğin 4 saatten 8 saate çıkarılması hedefleniyordu

İsrail gazetesi Haaretz'in perşembe günkü haberinde son haftalarda Katar ile "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde yaşanan elektrik krizinde bir hafiflemenin söz konusu olabileceği aktarılan haberde, Katar'ın yardımları ile Gazze'de günlük olarak verilen elektriğin 4 saatten 8 saate çıkarılmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor. Günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.