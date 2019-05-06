"Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ramallah'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Birleşmiş Milletlere (BM) "bu saldırıların durması, tekrarının önlenmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Iştiyye, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için gerçekleştirilebilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılarız." dedi.

"Uluslararası toplumun saldırılarda hayatını kaybeden çocuk fotoğraflarını görüp sessiz ve tarafsız kalması mümkün değil." diyen Iştiyye, Filistin hükümetinin halka hizmet için tüm imkanlarını kullandığına işaret ederek, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım göndereceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

- İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.