0553 313 94 23

"Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
"Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ramallah'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Birleşmiş Milletlere (BM) "bu saldırıların durması, tekrarının önlenmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Iştiyye, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için gerçekleştirilebilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılarız." dedi.

"Uluslararası toplumun saldırılarda hayatını kaybeden çocuk fotoğraflarını görüp sessiz ve tarafsız kalması mümkün değil." diyen Iştiyye, Filistin hükümetinin halka hizmet için tüm imkanlarını kullandığına işaret ederek, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım göndereceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

- İsrail ile Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Şehir Hastanesi’nde "farkındalık" etkinliği
    1. Adana Şehir Hastanesi’nde..
    2. Bab’da bomba yüklü araç patladı
    3. TDV'nin 38'inci kitap fuarı 15..
    4. Küre’nin atığından ekonomiye 270..
    5. Manisa’da şiddetli rüzgar ağaçların..
    6. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    7. Şampiyonlar Ligi finalistleri belli..
    8. Hastanelerde Ramazan sessizliği
    9. Sodexo‘ya yeni CFO
    10. Oku düşün/tefekkür et! İşte inanç...
    11. Adana Erkek Liseliler 130. yılı kutladı
    12. Yanan Rus uçağının pilotundan açıklama
    13. Emine Erdoğan’ın başlattığı projede..
    14. Patili dostlar Pati Fest’te bir araya..
    15. Mera ıslah çalışmaları aralıksız devam..
    16. Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası
    17. Koçak ilköğretim okulu ilk mezunlarını..
    18. Gökhan Gönül'den flaş sözler:..
    19. Ankara'da 50 bin sosyal konut projesi..
    20. Yüzlerce kişi aynı sofrada sahur yaptı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Diyanet’ten sigara tiryakilerini rahatlatacak oruç fetvası! Bu yöntem orucu bozmuyor
    Diyanet’ten sigara tiryakilerini rahatlatacak oruç fetvası! Bu yöntem orucu bozmuyor