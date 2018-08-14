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Gazze’ye insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakıf, işgalci İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de 8 bin 235 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 12:07
Gazze’ye insani yardım

Siyonist İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistin’in dört bir yanında ve özellikle 2006 yılından bu yana İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise bölgedeki yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gazze İHH Temsilciği, Gazze Şeridi'nde yaşayan 8 bin 235 kişiye 1 ay yetecek kadar gıda paketi dağıtımında bulundu. Yardımlar, Yaşar Dede Arslan Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirildi. 

İHH Gazze Ofisi, 2009 yılından beri aktif

İHH Gazze Ofisi, 2009 yılında işgalci İsrail’in “Dökme Kurşun Operasyonu” adını verdiği, bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü saldırılar sonrası yardım faaliyetlerinin yerinden idare edilebilmesi amacıyla kuruldu. 37 görevlinin çalıştığı ofiste; acil yardım, psikolojik destek, meslek edindirme, sağlık, eğitim ve yetim çalışmaları da yürütülüyor.

Yardım için

İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, FİLİSTİN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilecek. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine FİLİSTİN koduyla bu yardımlara destek olabilecek.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:07
  1. İHH İnsani Yardım Vakıf

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