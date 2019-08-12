"Gazze'ye Hayat Ol" platformu 1300 aileye kurban eti dağıttı

GAZZE (AA) - "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi 1300 aileye kurban eti ulaştırdı. Platformun Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının vekaletleriyle kesilen kurban etlerinin Gazze'de yardıma muhtaç 1300 aileye dağıtıldığını belirtti. Platformun Türk halkının bağışlarıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını aktaran Aseliyye, İsrail ablukası nedeniyle ağır şartlar altında yaşayan Gazze halkına yardımları nedeniyle şükran duygularını ifade etti.

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