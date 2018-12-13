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Gazze'nin "kırmızı altını" çilek ablukayı deliyor

Gazze Şeridi'ndeki çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilekleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri pazarına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:10
Gazze'nin "kırmızı altını" çilek ablukayı deliyor

Gazze Şeridi'ndeki çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilekleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri pazarına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

İsrail ablukasındaki Gazze'de üretilen çilekler, İsrail'in Batı Şeria ve dış pazara çıkarılmasına izin verdiği sınırlı sayıdaki tarım ürünleri arasında yer alıyor. Gazzeli gençler büyük zahmetle topladıkları çilekleri özenle tahta sandıklara yerleştirdikten sonra dış pazara ulaştırılması için hazırlıyor.

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre, çilek ekili araziler, İsrail'in saldırıları ve tarım arazilerini tahrip etmesi nedeniyle 2007 yılında 2 bin 500 dönümken, şimdi yaklaşık 908 dönüme geriledi.

Çilek üretimi yapan Filistinli Ekrem Ebu Husa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çilek üretimi oldukça zahmetli, ince ve bakım isteyen bir iş. Dış pazara hazır hale gelebilmesi için çok çaba harcıyoruz." dedi.

- İsrail ihracatı engellemesi durumunda büyük zarar yaşanacak

İsrail'in, ihracatı engellemesi durumunda ürünleri ihraç edememeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyleyen Husa, Gazze'deki pazarda satmakla dış pazarlarda satmak arasında oldukça fark olduğunu dile getirdi.

Husa, Gazze'deki çileğin kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, dış pazarda 14 şekele (3,7 dolar) satılan çileğin kilosunun İsrail'in Gazze dışına çıkarmaya izin vermediği zamanlarda ise ekonomik sıkıntılardan dolayı iç pazarda 5 şekele (1,3 dolar) satılabildiğini kaydetti.

Gazze'deki çilek üretiminin yüzde 70'i Avrupa ve Körfez pazarlarına ihraç edilirken, geri kalan kısmı ise Batı Şeria ve yerel pazarda satılıyor.

Gazze'de aralık ayında başlayan çilek toplama sezonu, şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. Gazze Şeridi, çilek üretimi ve Avrupa'ya çilek ihraç etme alanında Filistin'de ilk sırada yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla beraber tarım arazilerini hedef alması ve tahrip etmesi nedeniyle çilek üretimi gibi birçok tarım faaliyetini etkiledi.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:10
  1. ÇİLEK HASADI
  2. Filistin
  3. Gazze Şeridi

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