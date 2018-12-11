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"Gazze'nin hikayesi İslam ümmeti için umut oldu"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri:- "Gazze bir direniş ve mücadele umudu örneği ortaya koymakta başarılı oldu. Gazze'nin hikayesi İslam ümmeti için bir umut oldu"- "Bu işgal sonlanacak ve Kudüs İslam şehri olarak kalacak"- "Filistin Müslümanların toprağıdır, Yahudiler bu toprakları işgal etti. Çözüm işgali bitirmek, işgalle iç içe yaşamak kabul edilemez bir durum. Doğal çözüm Filistin topraklarında Yahudi işgalini sonlandırmak"

11 Aralık 2018 Salı 11:09
"Gazze'nin hikayesi İslam ümmeti için umut oldu"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Gazze bir direniş ve mücadele umudu örneği ortaya koymakta başarılı oldu. Gazze'nin hikayesi İslam ümmeti için bir umut oldu." dedi.

Ebu Zuhri, Uluslararası Genç Aktivistler Derneği ile Uluslararası Genç Derneği'nin düzenlediği "Beytülmakdis Senindir Kış Kampı"nda katılımcılara seminer vermek için geldiği İstanbul'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ebu Zuhri, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinlilere, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 220 kişinin şehit edildiğini anımsatarak, binlerce yaralının bulunduğunu ve birçoğunun sakat kaldığını anlattı.

Filistin'de halkı destekleyen Türk kuruluşlarının iyi bir rolü olduğunu vurgulayan Ebu Zuhri, Türkiye'nin Filistin ve İslam ümmeti için umut teşkil ettiğini kaydetti.

Ebu Zuhri, Türkiye'den Filistin halkına, özellikle Gazze'ye daha büyük yardımların yapılmasını umduklarını belirterek, "Gazze bir direniş ve mücadele umudu örneği ortaya koymakta başarılı oldu. Gazze'nin hikayesi İslam ümmeti için bir umut oldu." diye konuştu.

- "Çözüm Yahudi işgalini sonlandırmak"

"Siyonist fikirli yöneticiler bu dönemde Amerika'yı yönetiyor. Bu nedenle İsrail ile birlikte Arap ve Müslümanlara karşı yan yana duruyor." diyen Ebu Zuhri, şöyle devam etti:

"Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ettiler. Bu reddedilmiştir ve bunu Amerika'nın kararına karşı Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yansıttık. Bu işgal sonlanacak ve Kudüs İslam şehri olarak kalacak. Filistin Müslümanların toprağıdır, Yahudiler bu toprakları işgal etti. Çözüm işgali bitirmek, işgalle iç içe yaşamak kabul edilemez bir durum. Doğal çözüm Filistin topraklarında Yahudi işgalini sonlandırmak."

Sami Ebu Zuhri, tehlikeli bir sürecin önünde olduklarını kaydederek, Filistinliler olarak topraklarını korumak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:09
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri
  4. Kudüs

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