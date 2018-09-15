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Gazze'nin en büyük hastanesi ciddi akaryakıt sorunuyla karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesinde jeneratörler için gereken akaryakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerin aksayabileceğini açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:13
Gazze'nin en büyük hastanesi ciddi akaryakıt sorunuyla karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgenin en büyük hastanesi Şifa Hastanesinde jeneratörler için gereken akaryakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde uzun süredir devam eden akaryakıt krizi nedeniyle bir hafta içinde hizmetlerin sekteye uğrayabileceği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra da AA muhabirine yaptığı açıklamada, krizinin devam etmesinin hastanede bazı hizmetlerin tamamen durmasına neden olacağını kaydetti.

Bakanlık, daha önce Gazze Şeridi'nde jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın tükenmesi dolayısıyla hastane ve sağlık merkezlerinin çalışmasında bir kriz olabileceğine karşı uyarmıştı.

Sağlık Bakanlığındaki yakıt krizinde en zor aşamaya gelindiğini, ilgili makamların krizi aşmak için herhangi bir güvence sağlamaması ve yeterli yakıtın bulunmaması nedeniyle gelecek günlerin hastanelerin ve sağlık merkezlerinin çalışmaları konusunda kritik olduğu belirtilmişti.

Bakanlığın verilerine göre, bölgede yaşayan yaklaşık iki milyon kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Gazze'deki hastaneler, günde 8 ila 12 saat arasında elektriğin verilememesi halinde jeneratörleri çalıştırmak için aylık 450 bin litre, 20 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanması halinde de 950 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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