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Gazzelilerin umre engeli pazar günü kalkıyor

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 yıl önce durdurulan umre turları 3 Mart'ta yeniden başlıyor- Gazzeli Recep Kemal:"Çok mutlu oldum. Dört yıl bekledikten sonra sonunda eşimle beraber umre ibadetini gerçekleştirebileceğim"- Gazze'deki Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı Avaz Ebu Mezkur bu yıl umre için yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi

01 Mart 2019 Cuma 14:27
Gazzelilerin umre engeli pazar günü kalkıyor

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABUŞ - Gazzelilerin yaklaşık 4 yıllık umre engeli sona eriyor. İsrail ablukası altındaki bölgeden ilk umre kafilesi pazar günü yola çıkacak.

Gazze Şeridi'nden kutsal topraklara gidebilmenin tek yolu olan Refah Sınır Kapısı'nı Mısır'ın Aralık 2014'te kapatmasının ardından umre ziyaretini gerçekleştiremeyen Gazzeliler, bu imkanın tekrar kendilerine verilmesiyle seyahat şirketlerine akın etti.

Kutsal topraklara gitmek üzere 3 Mart'ta Gazze Şeridi'nden ayrılacak ilk kafilede 800 kişinin yer alacağı öğrenildi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki hac ve umre şirketi sorumlusu Muhammed Abduldaim, 4 yıllık aranın ardından umre turlarının pazar günü yeniden başlayacağını, yolculuğa ilişkin tüm prosedürleri tamamladıklarını söyledi.

Yolcu listesinin Mısır yönetimine ve Kahire'den Suudi Arabistan'a kafileyi taşıyacak olan Filistin Hava Yolları'na verildiğini belirten Abduldaim, şirketin ihram, çanta ve umre rehberi dağıttığını aktardı.

- "Hâlâ bunun gerçekleşiyor olduğuna inanamıyorum"

Kutsal topraklara gitmek için işlemlerini tamamlayan Gazzeli Recep Kemal, umre için 2015'te kayıt yatırdığını ancak Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

Kemal, "Çok mutlu oldum. Dört yıl bekledikten sonra sonunda eşimle beraber umre ibadetini gerçekleştirebileceğim. Hâlâ bunun gerçekleşiyor olduğuna inanamıyorum. Bu yıl da umreye gidemeyeceğimizi düşünüyorduk." dedi.

- Bu yıl umre için 9 bin kişi kayıt yaptırdı

Gazze'deki Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı Avaz Ebu Mezkur, ilk umre kafilesinin pazar günü Gazze'den kara yoluyla Mısır'ın başkenti Kahire'deki havalimanına gitmek üzere yola çıkacağını, oradan da kutsal topraklara uçuşun gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu yıl umre için yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığını aktaran Ebu Mezkur, şu an için kişi başı maliyetin 1100 dolar olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı ile Hac ve Umre Ofisi'nden yetkililer 29 Ocak'ta umre turlarına izin verilmesi için çalışmalar yapmak üzere Mısır'ı ziyaret etmişti.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis de bu temasların ardından 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde umre sezonunun mart ayında yeniden başlayacağını duyurmuştu.



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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:27
  1. Gazze Şeridi
  2. Mısır
  3. Refah Sınır Kapısı
  4. Umre

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