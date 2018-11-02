Gazzeli yaralılara maddi yardım

Gazze'deki abluka 12. yılında. Abluka altındaki Gazze halkı sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamıyor. Başlattığı çeşitli yardım kampanyaları ve Mavi Marmara Gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı başaran İHH İnsani Yardım Vakfı ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Büyük Dönüş Yürüyüşü esnasında Siyonist İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan 500’ü aşkın Gazzeli yaralıya maddi yardımda bulundu.

Bilindiği üzere İHH İnsani Yardım Vakfı, geçtiğimiz ay Gazze’ye Yardım Cuması adı altında yeni bir yardım kampanyası başlatmış ve 81 ilde düzenlenen kitlesel eylem ve basın açıklamalarıyla bunu kamuoyuna ilan etmişti.

200’DEN FAZLA ŞEHİT

Filistinliler, 30 Mart 2018’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu, binlercesi de yaralandı.

İHH GAZZE OFİSİ, 2009 YILINDAN BERİ AKTİF

İHH Gazze Ofisi, 2009 yılında işgalci İsrail’in “Dökme Kurşun Operasyonu” adını verdiği, bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü saldırılar sonrası yardım faaliyetlerinin yerinden idare edilebilmesi amacıyla kuruldu. Ofiste; acil yardım, psikolojik destek, meslek edindirme, sağlık, eğitim ve yetim çalışmaları da yürütülüyor. Geçtiğimiz aylarda işgalci İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen saldırıda, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'de bulunan ofisi de ağır hasar görmüş ve ofis kullanılamaz hale gelmişti. İHH, tüm engellemelere rağmen Filistin halkına hizmet etmeyi sürdürecek.

YARDIM İÇİN

İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilecek. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine GAZZE koduyla bu yardımlara destek olabilecek.