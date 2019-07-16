Gazzeli subayların mezuniyet töreni

GAZZE (AA) - Gazze'de askeri eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde gerçekleştirilen tören kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tevfik Ebu Naim törende yaptığı konuşmada, "Ribat Akademisi sayesinde ihtiyaç duyduğumuz tüm özelliklere sahip polis ve hukuk kadrolarını yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi. Filistin halkının, gruplarının ve yönetiminin pusulasının; Kudüs'ün kurtarılması, mültecilerin topraklarına dönmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde kalacağını vurgulayan Ebu Naim, Filistin'de bölünmenin bitmesi ve ulusal birliğin sağlanması yönündeki temennilerini dile getirdi.

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