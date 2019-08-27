0553 313 94 23

Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti

27 Ağustos 2019 Salı 21:44
Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti

GAZZE (AA) - Gazze'de onlarca Filistinli sporcu, bölgede 2006'dan bu yana İsrail'in uyguladığı ablukayı protesto etti.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin Gazzeli sporcuların katılımıyla düzenlediği eylemde, "Gazze'de spora yönelik abluka insanlık suçu", "Gazze'yi kurtarın", "Gazze'de spor aleyhinde işlenen suçlar yetti artık" yazılı pankartlar taşındı.

Eylem çerçevesinde "Abluka Karşıtı Sporcular" ismiyle düzenlenen sembolik koşu yarışına onlarca atlet katıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde başlayan yarış, yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yapıldı.

Yüksek Ulusal Komite üyelerinden Yusra Derviş, söz konusu eylemin, Filistinlilerin, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukayı kabul etmediğini vurgulamak için düzenlendiğini söyledi.

İşgal güçlerinin uyguladığı ablukadan bölge halkı kadar sporcuların da etkilendiğine dikkati çeken Derviş, "Sporcular abluka nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyor." dedi.

Derviş, ayrıca Gazze'de spor alanındaki altyapının, İsrail uygulamaları nedeniyle yıkıma maruz kaldığını belirterek, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) Gazze'deki sporcuların maruz kaldığı ablukanın sonlandırılması için İsrail işgal güçlerine baskı yapmasını istedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 21:44
  1. abluka
  2. Gazze
  3. İsrail
  4. Koşu
  5. sporcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi 100 bin katılımcı
    1. TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi..
    2. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    3. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma:..
    4. Sigara izmariti evi yakıyordu
    5. Seyir halindeyken alev alan araç..
    6. Brezilya’dan Amazon yardımını kabul..
    7. Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere..
    8. Gazzeli sporcular İsrail ablukasını..
    9. Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı:..
    10. Fenerbahçe'de Adil Rami ilk..
    11. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    12. Tekirdağ’da 2 kişinin yaralandığı kaza..
    13. ’Plajına Sahip Çık’ projesi..
    14. Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    15. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    16. Alanyaspor’da Taha Yalçıner ile yollar..
    17. ABD'li senatörden Rusya'ya "vize..
    18. Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi
    19. HDP sözcüsü gözaltına alındı
    20. Sigara izmariti ormanı yaktı
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    22. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    23. Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
    24. İstanbul Sözleşmesi'nin denetleyecisi..
    25. Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı..
    26. Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
    27. Kayserispor’da Galatasaray..
    28. AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu
    29. Kazada ağır yaralanan çocuk öldü
    30. PFDK sevkleri
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı