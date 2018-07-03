Gazzeli şehidin evlatları İHH’ya emanet

Siyonist İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistin’in dört bir yanında ve özellikle 2006 yılından bu yana İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise bölgedeki yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gazze İHH Temsilciği, ABD’nin sözde elçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından Filistin’de çıkan olaylarda katil İsrail askerlerince katledilen şehit Fadi Ebu Salah’ın 5 yetimine sahip çıktı. İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında yetimleri himaye edecek.

Fadi Ebu Salah, 14 Mayıs Perşembe günü ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması ve Nekbe (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze’nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında düzenlenen gösteriler sırasında, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri tarafından şehit edilmiş ve Filistin direnişinin sembolü olmuştu. 4 yıl önce İsrail’in bombardımanında iki bacağını kaybederek gazi olan Ebu Salah, 2014 yılından bu yana tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyordu. Engelli olmasına rağmen topraklarını savunmaya devam eden Salah, Filistin’in haklı davasını yılmadan anlattı.

“Omuzlar üstünde geri döndü”

Engelli eşi ve 5 çocuğuyla 30 Mart’tan bu yana hemen her gün Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katıldıklarını belirten Fadi Ebu Salah’ın eşi Amine Ebu Salah, “Şehit olacağını sanki biliyordu… Bana, çocuklarımıza sahip çıkma nasihatinde bulundu ve evden çıktı. Omuzlar üstünde geri döndü” dedi. Amine, eşinin davasını, “Fadi, topraklarımıza, vatanımıza, Kudüs’ümüze bağlılığımızı işgal gücüne göstermeyi ve canımızı Mescid-i Aksa’ya feda edeceğimiz mesajını düşmana vermeyi hedefliyordu” sözleriyle açıkladı.

Fadi’nin annesi İntisar Ebu Salah ise oğlunun İsrail’in saldırılarına maruz kalan sınır kasabası Abasan’da oturduklarını ve Fadi’nin daha önce insansız hava araçları tarafından atılan füzeyle iki bacağını kaybettiğini üzülerek dile getirdi. Yaşlı anne İntisar, “O zaman vurulduğunda biz şehit olduğunu sanmıştık ancak Allah’ın lütfuyla kurtulmuştu” dedi. Oğlunun güzel bir aile hayatını olduğunu belirten annesi, “Aramızdan güzel bir hatıra bırakarak ayrıldı. Şehadetinin ağırlığını hafifleten 5 güzel çocuğunu bıraktı” ifadelerini kullandı.

94 bin yetime sürekli destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, sürdürmüş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi ile Filistin’in de dahil olduğu 55 ülkede 94 bin yetime düzenli destek veriyor.