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Gazzeli küçük izcilerden "Dünya Su Günü" yürüyüşü

Gazze'deki Sular İdaresi tarafından bölgedeki su sıkıntısına dikkati çekmek için düzenlenen yürüyüşe küçük izciler de katıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:36
Gazzeli küçük izcilerden "Dünya Su Günü" yürüyüşü

Gazze'de "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla bölgedeki su sıkıntısına dikkati çekmek için izcilerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Gazze'deki Sular İdaresi tarafından düzenlenen ve küçük izcilerin de yer aldığı etkinlikte "Su emanettir", "Suyu israf etmeyin" yazılı pankartlar taşındı.

Sular İdaresi Müdürü Yasir Şanti, gösteride yaptığı konuşmada, "Uluslararası raporların da teyit ettiği üzere özellikle Gazze Şeridi olmak üzere Filistin topraklarındaki su sıkıntısı ciddi bir seviyeye ulaştı." dedi.

Gazze'de kullanılabilir su açığının yıllık 100 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Şanti, bölgedeki belediyelere ait içme suyu kuyularının yüzde 99'unun Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının gerisinde olduğunu kaydetti.

Şanti, tuzlu su arıtma tesislerinin üretim kapasitesinde de enerji yetersizliği nedeniyle yüzde 70'lik eksiklik yaşandığını ifade ederek, enerji kaynaklarındaki yetersizliğin ayrıca atık suyun arıtılması işleminde de yüzde 30'luk bir düşüşe neden olduğuna işaret etti.

Sular İdaresi Müdürü Şanti, günde 120 bin metreküpten fazla yarı işlenmiş atık suyun Akdeniz'e boşaltıldığını söyledi.

Uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması çağrısında bulunan Şanti, bölgede daha fazla çöküş yaşanmaması için özellikle su ve atık suları alanlarında stratejik projelerin acil şekilde finanse edilmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Şanti ayrıca işgalci İsrail'in Filistinlilerin suyunu çalmak gibi işlediği çeşitli suçlar nedeniyle yargılanması, Filistin vatandaşlarının yıllardır maruz kaldığı mağduriyetin tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:36
  1. Dünya Su Günü
  2. Gazze
  3. su

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