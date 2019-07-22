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Gazzeli kamyon şoförleri İsrail ablukasını protesto etti

Gazzeli kamyon şoförlerinin düzenlediği gösteriye müdahale eden İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:24
Gazzeli kamyon şoförleri İsrail ablukasını protesto etti

GAZZE (AA) - Gazzeli kamyon şoförleri yıllardır süren İsrail ablukasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerlerinin 4 Filistinliyi yaraladığını belirtti.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin çağrısıyla Gazze sınırında toplanan kamyon şoförleri araçlarına "Gazze uğradığı büyük zulme hiçbir zaman boyun eğmedi" yazan afişler astı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sık sık İsrail'in hukuksuz ablukasına son verilmesini istedikleri sloganlar attı.

- "Filistin birliği bir zorunluluk"

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Üyesi Bessam el-Ferra, burada yaptığı konuşmada, "Gazzeliler ve tüm Filistinliler olarak ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planı ve muhtemel sonuçlarını başarısız kılmak için buradayız. Filistin davasını kuşatan sıkıntıları aşmak için Filistin birliğinin sağlanması zorunluluktur." dedi.

Ferra, Birleşmiş Milletler'e (BM) de sorumluluklarını yerine getirmesi ve Filistinlilerin haklarının korunması adına daha önce alınan kararları uygulaması çağrısında bulundu.

- "Filistinlilerin çektiği acılar görmezden gelinmemeli"

Şoförlerden Mahmut Mesut ise Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinliyi, mağdur eden İsrail ablukasının, her kesimi olduğu gibi kamyon şoförlerini de zor durumda bıraktığını söyledi.

Bu gösteriyle İsrail'in hukuksuz ablukasına karşı bir meydan okuma mesajı verdiklerini ifade eden Mesut, "Arap ülkeleri, İsrail ile normalleşmeye dönük politikalarına son vermeli. Filistinlilerin çektiği acılar görmezden gelinmemeli." dedi.

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel de bu gösteriyle kamyon şoförlerinin onurlu bir hayat talebini dile getirmek istediklerini söyledi.

Mudellel, uluslararası topluma da "ablukanın kırılması ve Filistin halkına onurlu bir yaşam sağlanması için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yaptı.







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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:24
  1. abluka
  2. Filistinli kamyon şoförleri
  3. Gazze

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