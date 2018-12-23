Gazzeli kadınların el emeği ahşap oyuncaklar, Avrupa'da

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Filistinli kadınların Gazze'deki küçük atölyelerinde ürettikleri el emeği ahşap oyuncaklar ABD, İsviçre ve İtalya'ya gönderiliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ummu'n-Nasr Köyünde bulunan marangoz ve dikiş atölyesinin, tamamı kadın 24 çalışanı bulunuyor.

Kadın eli ve inceliğinin ön plana çıktığı oyuncaklar, sağlığa zararlı kimyasallar içermemesi ve ince el işçiliği sebebiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından özellikle tercih ediliyor.

- Gazze'den dünyaya mutluluk ihraç ediyorlar

Ahşapların kesiminden oyuncakların giydirilmesine kadar tüm aşamalarda sadece kadınların çalıştığı Gazze'deki bu küçük atölyeden dünyaya mutluluk ihraç ediliyor.

Kadınlar, ahşapları elektrikli testereyle kestikten sonra çeşitli aletler kullanarak şekil veriyor ve zımparalıyor. Daha sonra yine atölyede diktikleri birbirinden renkli kıyafetlerle bu oyuncakları giydiriyor.

BM kurumları tarafından finanse edilen Zeyna Kooperatifi himayesinde hizmet veren atölyede, 2015'ten bu yana kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyor.

- "Burada çalışmak benim için bir gelir kapısından çok daha fazlasını ifade ediyor"

AA muhabirine konuşan Filistinli marangoz ustası Ummu Muhammed, atölyede 6'sı terzi 24 kadının çalıştığını söyledi.

Ummu Muhammed, yaptıkları ahşap oyuncakları Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki çeşitli kurumlar ile anaokullarının yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen yabancı aktivistlere sattıklarını söyledi. Günde ortalama 10 oyuncak yaptıklarını belirten Ummu Muhammed, kazancı az olsa da bu işi yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Bölgede daha çok "erkek işi" olarak bilinen marangozluğu hakkıyla yaptıklarını anlatan Ummu Muhammed, "Burada çalışmak benim için bir gelir kapısından çok daha fazlasını ifade ediyor. Aldığımız ücret çok düşük, ayda yaklaşık 80 dolar kazanıyorum. Ama bu işi yapmaktan çok mutluyum." dedi.

- Hedef, kadın istihdamını artırmak

Öte yandan Zeyna Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hanin es-Semmak, programın Ummu'n-Nasr Köyü kadınlarına mahsus olduğunu dolayısıyla tüm çalışanların bu köyden olduğunu söyledi.

Semmak, hedeflerinin işsizlik ve ekonomik sıkıntıların hakim olduğu bölgede kadın istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.

- Gazze'nin oyuncakları Avrupa'da

Atölyede oyuncakların yanı sıra anaokullarında kullanılmak üzere ahşap abaküsler ve çeşitli eğitici materyaller de yapıldığını aktaran Semmak, İsviçre ve İtalya'da sergi açtıklarını ve ürünlerinin bu ülkelerde çok beğenildiğini dile getirdi.

Ahşap oyuncakların dünya standartlarında olduğunu belirten Semmak, ancak devam eden İsrail ablukası nedeniyle dünyaya açılma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Semmak, atölyenin ürünlerinden bir kısmının derneğe gelen yabancı ziyaretçiler aracılığıyla ülke dışına ulaştırıldığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Ummu'n-Nasr, "Bedevi köyü" olarak da biliniyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

