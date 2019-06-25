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Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

- Gazzeli çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleştirilen konferansta Bahreyn çalıştayının tehlikeli sonuçları ele alındı

25 Haziran 2019 Salı 00:04
Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

GAZZE (AA) - Gazzeli kadınlar, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Filistinli Mülteci İşleri Dairesine bağlı İslami Kadın Hareketi tarafından, Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferansa onlarca kadın katıldı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed burada yaptığı konuşmada, ABD'nin barış karşılığında toprak verilmesi fikrini sunduğunu bunu da şüpheli bir anlaşmayı yapabilmek için ekonomik paketlere karşılık Arap ülkelerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu çalıştayın, "hakların takası" için bir kapı araladığını aktaran Hamed, "Yüzyılın Anlaşması" planının hedefini, Arap coğrafyasının servetini yağmalamak ve İsrail'i bu servetin başına getirmek için bölgenin ABD'ye boyun eğmeye devam etmesini sağlamak şeklinde açıkladı.

Hamed, Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için çalıştayın iptal edilmesi ve Arap ülkelerinin Yüzyılın Anlaşması'na aralanan bir kapı olması sebebiyle söz konusu çalıştaya katılmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Üyesi Hamed, ayrıca işgal güçlerine yönelik boykotun uluslararası arenada yaygınlaştırılması, Arap ülkelerinin İsrail aleyhindeki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, boykotun boyutunun ABD şirketlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye de konferansta yaptığı konuşmada, Bahreyn Çalıştayı'nın Filistin meselesini sonlandırmak, Filistin'i müzayedede satışa sunmanın yanı sıra kutsal değerler, haklar, geri dönüş hakkı, özgürlük, onur ve devlet için bir bedel belirlenmesi kapsamında düzenlendiğini aktardı.

"Filistinli mültecilerin haklarına zarar verdiği ve ebedi başkentimiz olan Kudüs'ü hedef aldığı için Yüzyılın Anlaşması planını kabul etmiyoruz." diyen Hayye, ayrıca planı Filistin topraklarının tamamını işgal güçlerine ait olarak addettiği için reddettiklerini kaydetti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 00:04
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