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Gazzeli kadın ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de hasta kocası ve 7 çocuğuna bakmak zorunda kalan Filistinli Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçim mücadelesi veriyor- Yoksulluk, hastalık ve çeşitli sıkıntılarla mücadele eden Filistinli aile, 2 odalı, teneke çatılı, soğuk ve harap evde yardımlarla yaşıyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:18
Gazzeli kadın ekmek kırıntılarını satarak ailesine bakıyor

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail ablukası altındaki Gazze'de böbrek hastası kocasına ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Filistinli Feyruz, ekmek parçalarını toplayıp kuş yetiştiricilerine satarak geçimini temin etmeye çalışıyor.

Akrabalarına ait 2 odalı, çatısı tenekelerle kapatılmış, rutubetli, soğuk ve harabe bir evde Feyruz, hasta eşi ve 7 çocukları yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Aile, soğuk kış gecelerinde ısınmayan teneke çatılı harap evde, plastik dokuma kilim üzerinde, ince yorganlarla uyumak zorunda kalıyor.

- Geçim kaynağı ekmek kırıntıları

Eşinin böbrek yetmezliği rahatsızlığından dolayı evin geçimini üstlenmek zorunda kalan 45 yaşındaki Filistinli kadın, evine ekmek götürebilmek için soğuk kış günlerinde komşularından, çevredeki okullardan ve Han Yunus'taki kamplardan ekmek kırıntılarını topluyor.

Feyruz çocuklarıyla beraber bir hafta boyunca topladığı ekmekleri küflenmemesi için tamamen kuruyana kadar güneşte bekletiyor, kış günlerinde ise evin içinde çamaşır ipinde kurutmaya çalışıyor.

Kuruttuğu ve poşetlere koyduğu ekmek kırıntılarını her çarşamba Han Yunus'ta kurulan pazarda kuş yetiştiricilerine ancak 4-5 dolara satabiliyor.

Filistinli kadının kazandığı para, ne çocuklarının bir günlük erzakını ne de kocasının tedavi masraflarını karşılayabiliyor.

Aile, komşuları ve akrabalarının desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan 54 dolar değerindeki gıda yardımıyla geçinmeye çalışıyor.

Filistinli anne Feyruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazandığı parayı ailesinin günlük gıda ihtiyacına bile yetiremediğini, bu yüzden kuşçu dükkanlarından ücretsiz ekmek, tuz veya haşlanmış tavuk budu aldığını söyledi.

Feyruz eşinin, maliyeti yüksek olduğu için ilaçlarını düzenli kullanamadığını, bu nedenle sağlığının kötüye gittiğini ve yatağa mahkum olduğunu anlattı.

- Teneke çatılı evde yaşam mücadelesi

Filistinli kadın, evine içme suyu dahi alamadığını ve çoğu zaman çocuklarını su almaları için komşularına göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki evlere belediye aracılığıyla ulaşan su, aşırı tuzlu olması nedeniyle içmeye uygun değil.

Yoksulluk, hastalık ve çeşitli sıkıntılarla mücadele eden Feyruz, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği daha iyi bir iş bulabilmeyi umut ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yoksulluk oranının yüzde 53'e, işsizliğin yüzde 80'e ulaştığı bölgede halkın büyük bölümü de gıda güvenliği sıkıntısı çekiyor.

İsrail, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:18
  1. Ekmek kırıntıları
  2. Gazzeli kadın
  3. Han Yunus

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