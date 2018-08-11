0553 313 94 23

Gazzeli gençler kültür merkezinin enkazında sahne almaya devam ediyor

Terör devleti israil tarafından vurulan Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'nin enkazında sanat kadrosundan kişiler ve çocuklar ezgiler söylemeye devam ediyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:04
Gazzeli gençler kültür merkezinin enkazında sahne almaya devam ediyor

İsrail tarafından vurulan Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'nin enkazında merkez çalışanları ve çocuklar ezgiler söylemeye devam ediyor.

Vurulmadan önce kültür merkezinde görev alan sanat grubu, İsrail tarafından yerle bir edilen merkezin yıkıntıları üzerinde dün de sahne aldı.

"SUÇU NEYDİ Kİ İSRAİL BURAYI BOMBALADI?"

Gazzeli minik sanatsever Sare Şurfa (11) kültür merkezinin yıkılmasından sonra kendisini mutlu hissedeceği başka bir yer bulmanın zor olduğunu düşünüyor.

AA muhabirine konuşan Şurfa, kültür merkezindeki konserlere katıldığını ve buradaki sanat faaliyetleri ile ezgilerden keyif aldığını söyledi.

Enkaz üzerindeki diğer bir Filistinli çocuk Minne Şurfa (12) ise kültür merkezinin vurulmasına çok üzüldüğünü belirterek, "Bombardımanlar, çocukların ve gençlerin yaratıcılık konusundaki heveslerini yok edemeyecek. Buranın suçu neydi ki İsrail burayı bombaladı?" diye konuştu.

Kültür merkezi Anka Sanat Topluluğu Koordiantörü Muhammed Abid, Anka Sanat Topluluğu adında 25 kişilik bir ekibin ve yaşları 6 ila 15 arasında değişen 300'den fazla çocuğun yıkılan kültür merkezinde Filistin halk oyunları eğitimi aldığını ancak bu çocukların artık bu imkandan mahrum olduğunu ifade etti.

"İSRAİL, GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN HEVESLERİNİ YIKTI"

Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezinin Gazze'de çocukların Filistin halk oyunlarını öğrenebileceği tek yer olduğunu ifade eden Abid, Anka Sanat Topluluğunun ise Gazze'de çocuklara halk oyunları öğretmek için kurulan ilk topluluk olduğunu aktardı.

Abid, İsrail'in; gençlerin ve çocukların heveslerini yıktığını vurgulayarak, dünyaya İsrail'in işlediği suçlar için hesap vermesi ve Gazze'ye kültürel ve yeniden imar konularında destek çıkılması çağrısı yaptı.- İsrail'in saldırısında çevredeki evler ve iş yerleri zarar gördü

Kültür merkezine düzenlenen saldırıda evi zarar görenlerden Enver Haşişe, İsrail'in saldırısında kendi evleri ve çevre binaların zarar gördüğünü aktardı.

Haşişe, "İsrail ordusu, ne sivil yerleşim yerlerini, ne kadınları ne çocukları ne de yaşlıları umursuyor." dedi.

Öte yandan bölge sakinlerinden Eşref Haşişe ise, saldırıda kültür merkezi yakınlarındaki oto yıkama iş yerinin kullanılamayacak duruma geldiğini, iş yerinde çalışan yaklaşık 30 kişin de işsiz kaldığını aktardı.

KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN KINAMA

Öte yandan Kültür Bakanı Vekili Enver el-Beravi, kültür merkezinin enkazından yaptığı açıklamada, bu saldırının İsrail'in Filistin tarihine ve kültürüne karşı ihlallerinin devamı olduğunu belirterek kültür merkezinin hedef alınmasını kınadı.

Beravi, İsrail'in kültür merkezinden önce milli kütüphane ile sanat köyünü de bombaladığını hatırlatarak, bu durumun İsrail'in Filistin kültürüne karşı fobisini ortaya koyduğunu aktardı.

Beravi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) ve Arap kültür kuruluşlarını, İsrail'in Filistin kültürüne karşı saldırılarının durması için acil müdahaleye çağırdı.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, geçen Perşembe Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezini hedef aldığı saldırıda 18 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:04
  1. Gazzeli gençler
  2. filistin
  3. kültür merkezi enkazı
  4. Terör Devleti İsrail
  5. Siyonist İsrail
  6. sahne alıyorlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lokma tatlısı tarifi
    1. Lokma tatlısı tarifi
    2. Evlilikte sevginizi göstermek için..
    3. Meyveli pasta nasıl yapılır?
    4. Firavunun karısı Hz. Asiye
    5. Evlilikte uyumu belirleyen faktörler..
    6. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    7. Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki..
    8. 10 terörist etkisiz hale getirildi!
    9. Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık..
    10. Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı,..
    11. İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak
    12. 'Doktor nerede' deyip saldırdılar!
    13. Donald Trump'tan 'Charlottesville'..
    14. Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar..
    15. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    16. Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor
    17. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    18. 7 bin bekçi alımı yapılacak? İçişleri..
    19. Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı
    20. AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!