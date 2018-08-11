Gazzeli gençler kültür merkezinin enkazında sahne almaya devam ediyor

İsrail tarafından vurulan Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'nin enkazında merkez çalışanları ve çocuklar ezgiler söylemeye devam ediyor.

Vurulmadan önce kültür merkezinde görev alan sanat grubu, İsrail tarafından yerle bir edilen merkezin yıkıntıları üzerinde dün de sahne aldı.

"SUÇU NEYDİ Kİ İSRAİL BURAYI BOMBALADI?"

Gazzeli minik sanatsever Sare Şurfa (11) kültür merkezinin yıkılmasından sonra kendisini mutlu hissedeceği başka bir yer bulmanın zor olduğunu düşünüyor.

AA muhabirine konuşan Şurfa, kültür merkezindeki konserlere katıldığını ve buradaki sanat faaliyetleri ile ezgilerden keyif aldığını söyledi.

Enkaz üzerindeki diğer bir Filistinli çocuk Minne Şurfa (12) ise kültür merkezinin vurulmasına çok üzüldüğünü belirterek, "Bombardımanlar, çocukların ve gençlerin yaratıcılık konusundaki heveslerini yok edemeyecek. Buranın suçu neydi ki İsrail burayı bombaladı?" diye konuştu.

Kültür merkezi Anka Sanat Topluluğu Koordiantörü Muhammed Abid, Anka Sanat Topluluğu adında 25 kişilik bir ekibin ve yaşları 6 ila 15 arasında değişen 300'den fazla çocuğun yıkılan kültür merkezinde Filistin halk oyunları eğitimi aldığını ancak bu çocukların artık bu imkandan mahrum olduğunu ifade etti.

"İSRAİL, GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN HEVESLERİNİ YIKTI"

Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezinin Gazze'de çocukların Filistin halk oyunlarını öğrenebileceği tek yer olduğunu ifade eden Abid, Anka Sanat Topluluğunun ise Gazze'de çocuklara halk oyunları öğretmek için kurulan ilk topluluk olduğunu aktardı.

Abid, İsrail'in; gençlerin ve çocukların heveslerini yıktığını vurgulayarak, dünyaya İsrail'in işlediği suçlar için hesap vermesi ve Gazze'ye kültürel ve yeniden imar konularında destek çıkılması çağrısı yaptı.- İsrail'in saldırısında çevredeki evler ve iş yerleri zarar gördü

Kültür merkezine düzenlenen saldırıda evi zarar görenlerden Enver Haşişe, İsrail'in saldırısında kendi evleri ve çevre binaların zarar gördüğünü aktardı.

Haşişe, "İsrail ordusu, ne sivil yerleşim yerlerini, ne kadınları ne çocukları ne de yaşlıları umursuyor." dedi.

Öte yandan bölge sakinlerinden Eşref Haşişe ise, saldırıda kültür merkezi yakınlarındaki oto yıkama iş yerinin kullanılamayacak duruma geldiğini, iş yerinde çalışan yaklaşık 30 kişin de işsiz kaldığını aktardı.

KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN KINAMA

Öte yandan Kültür Bakanı Vekili Enver el-Beravi, kültür merkezinin enkazından yaptığı açıklamada, bu saldırının İsrail'in Filistin tarihine ve kültürüne karşı ihlallerinin devamı olduğunu belirterek kültür merkezinin hedef alınmasını kınadı.

Beravi, İsrail'in kültür merkezinden önce milli kütüphane ile sanat köyünü de bombaladığını hatırlatarak, bu durumun İsrail'in Filistin kültürüne karşı fobisini ortaya koyduğunu aktardı.

Beravi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) ve Arap kültür kuruluşlarını, İsrail'in Filistin kültürüne karşı saldırılarının durması için acil müdahaleye çağırdı.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, geçen Perşembe Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezini hedef aldığı saldırıda 18 kişi yaralanmıştı.