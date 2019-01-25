Gazzeli engelli genç İsrail'in hedefi olmaktan kurtulamadı

REFAH (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf, İsrailli keskin nişancının hedefi olmaktan kurtulamadı.



İsrail'e karşı hiçbir tehdit oluşturmayan 30 yaşındaki Şelluf, Gazze sınırında 18 Ocak'ta düzenlenen gösterilere katıldığı sırada İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu ayağından yaralanarak yere düştü ve Filistinli bir genç olayı cep telefonuyla kaydetti.



Şelluf'un yere düşme anının görüntüsünün sosyal medyada yayımlanması üzerine sosyal medya kullanıcıları olaya büyük tepki gösterdi.



Görüntüde, İsrailli keskin nişancının kurşununun hedefini şaşarak yere çakıldığı, şarapnel parçası isabet etmesi sonucu Şelluf'un sağlam olan sol ayağının yaralandığı ve sağlık görevlilerinin ilk yardımı sırasında da Gazzeli engellinin, atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği görülüyor.



- Çocuk yaşında bacağını kaybetti



Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ikamet eden Şelluf, bedensel engelinin yanı sıra yakalandığı saçkıran hastalığı nedeniyle sıkıntılı bir hayat yaşıyor.



AA muhabirine konuşan Şelluf, sağ ayağında genetik sakatlıkla dünyaya geldiğini ve bacağının 13 yaşında doktorlar tarafından kesilmek zorunda kaldığını aktardı.

Protez bacağın kendisine uymadığını ve koltuk değneklerine bağlı olduğunu söyleyen Şelluf, bu yüzden iş bulamadığını ve evlenip aile kuramadığını dile getirdi.

Şelluf, Gazze sınırındaki gösteride yaralanmasını ise şöyle anlattı:

"Yaşadığım olaya inanamadım. Göstericilerle birlikte koltuk değneğine yaslanmış bir şekilde duruyordum, taş atmıyordum. İsrail askerleri engelli olduğumu ve tek ayak üzerinde durduğumu görüyorlardı, buna rağmen üzerime ateş açtılar."

- İsrail, gösterilere katılmalarını engellemek istiyor

Filistinli genç, "Bana doğru ateş açılmasının ardından yere düştüm. Göz yaşartıcı gaz bombası atılıyordu ve ben boğulma tehlikesi geçirdim. Göstericiler beni ambulansa taşıdılar, ambulans da beni yakındaki sağlık hizmet verilen çadıra götürdü. Orada benim doğrudan mermiyle değil şarapnel parçasıyla yaralandığım ve yaramın hafif olduğu anlaşıldı. Gerekli tedavinin ardından oradan ayrıldım." diye konuştu.

Hakkını, toprağını ve işgal edilmiş vatanını talep etmek, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu vurgulamak ve onurlu bir yaşam için ilk günden bu yana Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere katıldığını belirten Şelluf, İsrail'in kendisi gibi engellileri hedef alarak, onları korkutup Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmalarını önlemek istediğini ifade etti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.