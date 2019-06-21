Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa dağıtacak

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 2 Filistinli doktor, ülkelerine dönerek Filistinli hastalara şifa dağıtacak.

Denizli Valisi Hasan Karahan, üniversitenin spor salonundaki mezuniyet töreninde eğitim hayatlarını tamamlayıp mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Toplum için, millet için herkesin en iyi şekilde hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Karahan, "Topluma, millete, insanlığa borcumuz var. Bu borcu ödemek için de her türlü zorluğa, her türlü zahmete göğüs gererek bu yola çıktık. Kimse zorla bu diplomaları vermiyor. Onun için bu işin hakkını vereceğiz. Şikayet etmeye hakkımız yok, yanlışlar varsa onu hikaye edeceğiz, dillendirececeğiz, anlatacağız, birilerine ulaştıracağız. Çözümü yine kendimiz bulacağız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da mezuniyetlerin yeni başlangıçlar olduğunu vurguladı.

Vali Karahan'dan diplomasını ve plaketini alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi İdris Sarıkaya, yaş kütüğüne plaket çaktı.

- Filistinli doktorlar ülkelerine dönecek

Mezun olan 145 doktor arasında Filistin'den gelen Muaz Alazzazi (26) ile Ahmet Lafi de (28) yer aldı.



Dr. Alazzazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanlığı bitirdikten sonra memleketine dönüp hizmet vereceğini belirtti.

Filistin'de yaşadığı acıların doktorluğu seçmesinde etken olduğunu ifade eden Alazzazi, "Kendi milletime, kendi halkıma hizmet vermek için doktor olmaya karar verdim. Uzmanlık bittikten sonra Gazze'ye dönüp kendi milletime hizmet vereceğim." dedi.

En yakın arkadaşını İsrail saldırısı sonrası kaybetmesi sonrası doktor olmaya karar verdiğini anlatan Lafi de Türkiye'ye geldim. Samsun'da Türkçe öğrendim. Daha sonra Denizli'yi kazandım. Uzmanlık sınavını kazanıp burada çalıştıktan sonra vatanıma döneceğim." dedi.

- Doktor babası mezuniyetini göremedi

Mezunlar arasında yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü Öğretim Üyesi merhum Doç. Dr. Mustafa Karatepe'nin 6 yıl önce beyaz önlük giydirdiği kızı Melike Nur Karatepe de (24) yer aldı.

Karatepe, fakülteye başladığında beyaz önlüğü giydiren babasını kalp yetmezliği nedeniyle 5 yıl önce kaybettiğini bu yüzden mezuniyetinde buruk bir sevinç yaşadığını belirtti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, oğlu Mehmet Uçar'ın diplomasını da kendisi taktim eden eski Adalet Bakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile diğer protokol üyeleri katıldı.