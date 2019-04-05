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Gazzeli damat baba ocağı bombalanan gelini Heniyye'nin evinden aldı

05 Nisan 2019 Cuma 23:53
Gazzeli damat baba ocağı bombalanan gelini Heniyye'nin evinden aldı

GAZZE (AA) - Gazzeli damat, İsrail'in saldırılarında evi yıkılan gelini, baba ocağı yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evinden aldı.

Heniyye, İsrail'in son saldırılarda yaşadığı bina bombalanan Filistinli gelin Şeyma el-Huveyti için evini açtı.

Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Huveyti'nin gelin merasimi, baba ocağı yerine Heniyye'nin evinde yapıldı. Gelinliğinin üzerinde Filistin bayrağı taşıyan Huveyti, Hamas Siyasi Büro Başkanının evinden uğurlandı.

Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, halkın mutluluğunu çalmaya, acı ve hüznü hakim kılmaya çalıştığını belirterek, "Ancak halkımız, bu saldırıları bertaraf etmeye muktedir. Bu bizim yaşam mesajımızdır." dedi.

Filistin halkının tek bir aile olduğunu ifade eden Heniyye, "Birimize zarar geldiğinde bu zarar hepimize dokunur. Eğer bir gelinin evi yıkılmış, her şeyini kaybetmişse herkesin yardımcı olması gerekir. Bugün de bu yaşandı." diye konuştu.

İsrail'in 25 Mart'ta Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Huveyti ailesinin yaşadığı evin bir kısmı yıkılmıştı.

Huveyti'nin annesi Ayide'nin yıkılan evin enkazı yakınında "Kızımı şimdi nereden gelin çıkaracağım?" diyerek ağladığı görüntünün sosyal medyada paylaşılması akabinde Heniyye, aileye genç kızın uğurlanma merasiminin kendi evinde yapılması davetinde bulunmuştu.

Ayrıca genç kızın saldırıda zarar gören çeyizinin hazırlanması için bölge halkı tarafından kampanya başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:53
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

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