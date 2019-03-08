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Gazzeli çocukların futbolcu olma hayali

Abluka altındaki Gazze'de, futbol kulübünde alt yapı eğitimi gören çocuklar, İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartlara rağmen Filistin'i dünyada temsil edecek yıldız futbolcular arasına girmeyi hayal ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 11:24
Gazzeli çocukların futbolcu olma hayali

 Abluka altındaki Gazze'de, futbol kulübünde alt yapı eğitimi gören çocuklar, İsrail ablukası nedeniyle içinde bulundukları zor şartlara rağmen Filistin'i dünyada temsil edecek yıldız futbolcular arasına girmeyi hayal ediyor.

Ablukanın neden olduğu psikolojik sorunların ve saldırılar nedeniyle yaşanan travmaların üstesinden gelmek isteyen Filistinli çocuklar ve gençler, son yıllarda bölgede artan spor merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Altyapıdan futbolcu çıkarmak için çalışan ve sayıları yaklaşık 20'yi bulan futbol akademilerinden "Profesyoneller Akademisi"nde oynayan Gazzeli çocuklar, geleceğin futbolcuları olmak için var gücüyle çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Gazzeli Adem eş-Şerif (12), futbol akademisine yaklaşık bir ay önce kayıt olduğunu, bu sürede birçok futbol becerisi kazandığını ve oyunla ilgili temel bilgiler edindiğini belirtti.

Şerif, Real Madrid'in eski Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Barcelonalı futbolcu Lionel Messi gibi meşhur bir futbolcu olmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirmek için haftada iki kere düzenli şekilde derslere katıldığını söyledi.

Futbol akademisinin, okulunu ve derslerindeki başarısını olumsuz etkilemediğini belirten Şerif, "Aksine futbol bana ders konusunda motivasyon sağlıyor. Babam futbolun zihinsel yetenekleri geliştirdiğini söylerdi. Gerçekten doğruymuş." dedi.

Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan maçları izlemekten keyif aldığını söyleyen Şerif, "Futbolu yaklaşık bir yıl içerisinde iyice kavramayı ve 16 yaşında iyi bir futbolcu olmayı istiyorum." diye konuştu.

- Filistin'i dünyada temsil edecek yıldız futbolcular yetişiyor

Profesyoneller Akademisi'nde antrenör Hasan Seyusalim de yaklaşık iki saat süren antrenmanda çocukların güçlü ve zayıf yanlarını anlamaya çalıştıklarını ve bununla ilgili yönlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Seyusalim, futbolun dünyada ilk sırada gelen popüler oyunlardan biri olduğunu, Gazzeli çocukların da futbola yoğun ilgi gösterdiğini ve Avrupa'daki futbol maçlarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Antrenör Seyusalim şöyle devam etti:

"Gazzeli çocuklar, dünya çapındaki profesyonel futbolculardan etkileniyor, onlar gibi futbol oynamayı ve geleceğin yıldız futbolcuları arasına girmeyi hayal ediyor. Gazze'deki ailelerde bu kapsamda spor bilinci var ve çocuklarını futbola teşvik ediyorlar."

Abluka altındaki Gazze'de futbol akademilerinin sayısının artmakta olduğunu ifade eden Seyüsalim, "Bölgede yaklaşık 20 akademi var. Bu akademiler, abluka altındaki Gazze'de Filistin'i bölgesel ve uluslararası platformlarda temsil edecek yıldız futbolcular ve yetenekli bir nesil inşa etmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:24
  1. Futbol Akademisi
  2. Gazze

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