0553 313 94 23

Gazzeli çocuklardan Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Nesrin Ebu Hamid'in kızı Melek:- "Annemi çok özledim, onun kollarında uyumak istiyorum ancak işgal güçleri beni bundan mahrum ediyor"

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:37
Gazzeli çocuklardan Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların çocukları, anne, babalarına destek için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında gösteri yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Vaid Derneği tarafından düzenlenen gösteride, onlarca Filistinli çocuk, İsrail hapishanelerindeki anne, babalarına destek olmak için abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında bir araya geldi.

Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını isteyen çocuklar, "Babamla birlikte uyumak benim de hakkım", "Bu yıldan en büyük beklentim babama sarılmak" yazılı pankartlar taşıdı.

- "Annemle birlikte uyumak istiyorum"

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Nesrin Ebu Hamid'in kızı Melek (12), AA muhabirine, gösteriye, "annesine ve diğer tüm tutuklulara destek verdikleri, onların serbest bırakıldıkları günü hayal ettikleri" mesajını yollamak için katıldığını söyledi.

"Annemi çok özledim, onun kollarında uyumak istiyorum ancak işgal güçleri beni bundan mahrum ediyor." diyen Filistinli Melek, uluslararası kurumlardan, annesi ve tüm tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail hapishanelerinde, 250'si çocuk, 54'ü kadın, 8'i milletvekili, 27'si gazeteci, 450'si idari tutuklu, 200'ü acil tıbbi müdahaleye muhtaç, 750'si hasta olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:37
  1. çocuk
  2. destek
  3. Filistin
  4. Gazze
  5. Gösteri
  6. tutuklu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kudüs Filistin’in ebedi başkenti olarak kalacaktır”
    1. “Kudüs Filistin’in ebedi başkenti..
    2. Barcelona şampiyonluk yarışında farkı..
    3. Cengiz Arslan kimdir?
    4. Konyaspor'dan sol bek hamlesi! Anlaşma..
    5. Gazzeli çocuklardan Filistinli..
    6. "Başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile..
    7. Ordu'da eğitime kar engeli
    8. Ankara'da dağda mahsur kalan 7 kişi..
    9. Griffiths ve Husilerin lideri,..
    10. Kar nedeniyle mahsur kalan 75 kişi..
    11. İran ekonomide Türkiye'yi örnek..
    12. Mısır'da aynı anda cami ve katedral..
    13. Adıyaman'da sağanak
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 7 OCAK 2019
    15. Real Madrid, Brahim Diaz'ı transfer etti
    16. İran banknotlardan 4 sıfır atmaya..
    17. Brezilya ve Honduras'ın..
    18. Muş'ta karda mahsur kalan 75 kişi..
    19. Kemalistler Türk Bayrağı Kanununu da..
    20. Çorum'da eğitime kar engeli
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı