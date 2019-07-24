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Gazzeli anne kızına destek için başladığı liseyi dereceyle bitirdi

Filistinli 8 çocuk annesi Nehla Ebu Dakka, kızını teşvik etmek için tamamlamaya karar verdiği liseden 100 üzerinden 95 puanla mezun oldu- Ebu Dakka:"Başlarda kızım Zuhur'u cesaretlendirmek, derslerinde yardımcı olabilmek için başladığım lise eğitimi harika bir deneyim oldu"- Kızı Zuhur Ebu Semhan:"Lise bitirme sonuçları açıklanıp annemin üstün dereceyle mezun olduğunu öğrenince sevincim ikiye katlandı"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Gazzeli anne kızına destek için başladığı liseyi dereceyle bitirdi

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞA - Gazzeli 8 çocuk annesi Nehla Ebu Dakka, kızına derslerinde destek olmak için başladığı liseyi dereceyle tamamladı.

Ailesiyle Gazze'de yaşayan 48 yaşındaki Ebu Dakka, bazı özel şartlar nedeniyle ara verdiği okul sıralarına yaklaşık 30 yıl aradan sonra geri döndü.

Filistinli kadın, kızı Zuhur'un yanında olarak onu desteklemek için başladığı liseden kızından daha üstün dereceyle mezun oldu.

Bu başarısını, eğitim hayatında tamamlanması gereken yolda attığı ilk adım olarak değerlendiren Ebu Dakka, yaşamındaki bu heyecan verici deneyimi AA muhabirine anlattı.

Ebu Dakka, zaman içinde çocukları büyüdüğü, artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için evdeki sorumluluğunun nispeten hafiflediğini ve bu durumun da böyle bir adımı atmak için kendisini cesaretlendiren faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Farklı yaşlardaki çocuklarının eğitim sürecinde onlara destek olduğunu, böylece aradan geçen 30 yıl zarfında okul müfredatından çok uzak kalmadığını söyleyen Ebu Dakka, "Başlarda kızım Zuhur'u cesaretlendirmek, derslerinde yardımcı olabilmek için başladığım lise eğitimi harika bir deneyim oldu." dedi.

- Okul sırasında gençlik hissi

Ebu Dakka, kızı yaşındaki öğrencilerle aynı sırada oturunca sanki üç nesil gençleşmiş gibi hissettiğini ve eğitime devam etmek için moral bulduğunu söyledi.

Kızını teşvik için başladığı lise sıralarından üstün başarıyla mezun olan Ebu Dakka kendisinin 100 üzerinden 95, kızının da 91,7 dereceyle liseyi tamamladığını aktardı.

Ebu Dakka, okul sıralarına döndüğü dönemde çocuklarının eğitimi, ihtiyaçları, ev işleri gibi sorumluluklarından da ödün vermediğini, hatta zaman zaman Gazze'deki camilerde verdiği derslere de devam ettiğini söyledi.

- Çevreden gelen eleştiri yağmuru

Eğitim süresince aşmak zorunda kaldığı en güç aşamanın çevreden gelen eleştiriler olduğunu belirten Ebu Dakka, lise için artık yaşının çok geç olduğu gibi her gün onlarca eleştiriye maruz kaldığını anlattı.

Bu eleştirilerin kendisini yıldırmadığını dile getiren Filistinli kadın, lisans eğitimini de tamamlamayı düşündüğünü ifade etti.

- "Annemle gurur duyuyorum"

Annesinin başarısıyla gurur duyduğunu vurgulayan Zuhur Ebu Semhan ise, "Lise bitirme sonuçları açıklanıp annemin üstün dereceyle mezun olduğunu öğrenince sevincim ikiye katlandı." dedi.

Zuhur, annesinin her daim destekçisi olduğunu, bu durumun bir nevi rekabet ortamı oluşturduğunu ve kendisini daha çok çalışmaya teşvik ettiğini aktardı.

Sonuçların açıklandığı gün endişe, sevinç, tedirginlik gibi duyguları bir arada yaşadığını itiraf eden Zuhur, "Geçen seneye göre annemle birbirimize daha yakınız; evde, okulda, dışarıda vaktimizin çoğunu birlikte geçirdik." diye konuştu.

Zuhur, annesinin de derslerine çalışabilmesi için ona ev işlerinde yardımcı olduğunu kaydetti.

Resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Zuhur, bu yeteneğini beslemek ve geliştirmek için üniversitede iç mekan tasarımı okumak istediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
  1. Gazze
  2. lise
  3. Nehla Ebu Dakka

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