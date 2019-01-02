Gazzeli ailenin geçim kaynağı "fıstık ayıklamak"

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze'de küçük, saç çatılı bir evde yoksulluk içinde yaşayan Ebu Musa ailesi, kanser hastası kızlarıyla, geçimlerini sağlayabilmek ve ağrı kesici ilaçları alabilmek için yer fıstığı ayıklayıp satıyor.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'nda yaşayan Ebu Musa ailesinin kanser hastası genç kızı Ahlam Ebu Musa (20), annesi ile kız kardeşinin çok düşük bir fiyat karşılığında fıstıkları ayıklama ve kırma işine yardımcı olmak için bir masanın etrafında saatlerce oturmak zorunda kalıyor.



Kemik kanseri olan ve hastalığı sebebiyle dinlenmesi gereken Ahlam, çalışması sağlığı için zararlı olsa da ailesine destek veriyor.

Ahlam'ın ailesi ise içinde bulundukları yoksulluk yüzünden kızlarına kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu sağlıklı bir ortamı ve beslenme imkanını sağlayamıyor.

- Geçim kaynakları "fıstık ayıklamak"



AA muhabirine içinde bulundukları sıkıntılı durumu anlatan Anne Vahide (52), fıstık ayıklama işini 3 yıl önce zor şartlar altında bulabildiklerini, büyük parçalar halindeki fıstıkları ayıklayıp ve kırma işlemi yaptıklarını belirtti.

Zamanlarının çoğunu yerde oturarak ve fıstıkla uğraşarak geçirdiklerini dile getiren anne Vahide, 25 kilogram olan her bir çuval fıstıktan 8 dolar civarında bir miktar kazandıklarını kaydetti.

Her bir çuvalın hazırlanışının 3-8 gün sürdüğünü, daha sonra da anlaştıkları tüccara teslim edildiğini aktaran Vahide, bu yorucu işten kazandıklarıyla ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ancak aldıkları paranın, kızına kanser teşhisi konulduktan sonra, hastaneye götürüp-getirme ve gerekli ilaçları temin etme masrafları için yeterli olmadığını söyledi.



Gazze'de günlük 10 saate varan elektrik kesintilerine rağmen kadınlar, küçük bir el fenerinden yayılan ışıkla sabah saatlerine kadar fıstıkla uğraşıyor.

- Genç kız ağrı kesicilerle gün geçiriyor

Anne Vahide, Ahlam'a kanser teşhisinin mart ayında konulduğunu, teşhisin ardından büyük bir endişe ve korku yaşayan genç kızın bir gün kendine gelemediğini söyledi.

Maddi durumu elverişli olmadığı için kanser tedavisinde kullanılan ilaçları alamayan ve sağlıklı bir ortam ve besinden de yoksun olan Ahlam, ağrı kesicilerle gün geçirmeye çalışıyor.

Hastalığın her geçen gün ilerlemesi sebebiyle Ahlam'ın ağrı kesici ihtiyacı da artıyor. Genç kızın ailesi, sonraki dönemde yeteri kadar ağrı kesici tedarik edememekten endişe ediyor.

Daha önce uzun mesafeler yürüyebilen ve rahatça evde dolaşabilen Ahlam, halihazırda bazen ihtiyaçlarını dizleri üzerinde sürünerek karşılamaya çalışıyor.

Genç kız, ev dışında komşularından ödünç aldıkları koltuk değneklerini kullanıyor.

- Gazze'de yoksulluk artıyor

Geçen yıl yayımlanan BM verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardımla yaşıyor.



Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) 2018'in ilk çeyreğinde açıkladığı raporda, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'e yükselirken işsizlik oranı ise yüzde 80'i aştığı belirtilmişti.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 19 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'nin gıda sıkıntısı çektiği kaydedilmişti.

