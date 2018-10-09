Gazzeli 2 bin öğrenciye yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Gazze’de 2 bin öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.09 Ekim 2018 Salı 08:14
Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından işgalci İsrail, zulmünü artırarak Gazze’ye kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başladı. Uluslararası
Konya İHH ve İnegöl İHH’nın destekleriyle gerçekleştirilen projeden bin erkek, bin kız öğrenci istifade etti. Öğrencilere okul üniformasının yanında ayakkabı yardımında da bulunuldu.
Yardım için
İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, FİLİSTİN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilecek. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine FİLİSTİN koduyla bu yardımlara destek olabilecek.
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