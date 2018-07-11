Gazze'den İsrail'e misilleme! Yasak getirildi

Bakanlıktaki Sınır Kapıları, Koordine ve Pazarlama Müdürü Tahsin es-Seka yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den ihracatı tamamen yasaklama, ithalatta ise sınırlı ürünlere izin verme kararı nedeniyle böyle bir adım attıklarını söyledi.

Gazze'nin, İsrail'den günlük 20 ton meyve ithal ettiğine işaret eden Seka, "İsrail'in Gazze'den ihracatı yasaklayan son yaptırımlarına karşılık biz de İsrail pazarından meyve ithalatını yasaklıyoruz." dedi.

İsrail'den meyve ithal edilmemesinin Gazze'yi olumsuz etkilemeyeceğini dile getiren Seka, ihracatın duracağı da göz önüne alındığında mevcut yerel üretimin ihtiyacı karşılayacağını ve meyve fiyatları ile miktarında olumsuz anlamda bir değişiklik yaşanmayacağını ifade etti.

Seka, İsrail'in Gazze'ye yönelik son yaptırımlarının, Filistin tarım sektörüne büyük zarar vereceğini belirterek yerel pazarda arz fazlasına neden olacağını ve ürün fiyatlarının düşeceğini dile getirdi.

Gazze, İsrail'in son yaptırım kararından önce 20 tonu İsrail'e, kalanı Batı Şeria ve Ürdün'e olmak üzere günlük 200 ton meyve ve sebze ihracatı yapıyordu.

''BUNA İLAVE ADIMLAR DA ATACAĞIZ''

İsrail'den önceki gün ilgili Filistin mercilerine yollanan tebligatta "ihracatın durdurulduğu, ancak akaryakıt, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, canlı büyükbaş hayvan, yem ve saman girişine izin verileceği" belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hafta başında partisinin grup meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini açıklamıştı.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.