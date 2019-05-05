KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan bir İsraillinin öldüğünü duyurdu. Söz konusu roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde bir İsrailli, Gazze'den atılan roketten çıkan şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.

Ağır yaralanan İsraillinin hayatını kaybettiğini belirten sözcü, olaya ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlerde ise ölen kişinin adının Pinchas Menachem Pashwazman olduğu bilgisi yer aldı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan yerel basında, Gazze'den atılan bir roketle iki İsrail askerinin sınırda yaralandığı haberleri yer alsa da İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

- Gazze sınıra yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi

İsrail ordusu bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okulların, yarın kapatılmasına karar verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze sınırına 40 kilometre ve daha yakın mesafedeki tüm okullarda, eğitime, yarın İsrail ordusunun isteği doğrultusunda ara verildi.

Filistinli gruplarca atılan roketler nedeniyle İsrail'in Gazze sınırına yakın Aşkelon kentinde bugün biri Filistin asıllı 3 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükselmişti.