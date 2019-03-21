"Gazze'deki su sorunu bölge halkının sağlığını tehdit ediyor"

GAZZE (AA) - Gazze'deki kuyu sularının azalması ve içme suyu kalitesinin düşmesi, halkın sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada Gazze'deki su sorununa dikkati çekti.

Açıklamada, "Yapılan araştırmalara göre, Gazze'deki kuyu sularının azalması ve suyun kalitesinin düşmesi halkın hayatını tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Rezervlerdeki suyun içmeye elverişli olmadığı belirtilen açıklamada, nüfusun çoğunluğunun özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin içme suyuna erişimde büyük zorluk çektiği kaydedildi.

Açıklamada, arıtılmayan veya düşük oranda arıtılan atık suyun denize ve kuyu suyuna karışmasının da ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğu aktarıldı.

- İsrail, su kaynaklarına müdahale ediyor

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında İsrail'in Filistin topraklarındaki su kaynaklarına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail'e işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki halka temiz su hakkını sağlama ve Gazze'nin su ihtiyacını karşılamak için baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Sular İdaresi, Gazze'deki suyun yüzde 97'sinin içmeye elverişli olmadığını açıklarken, bazı uzmanlar ise bunun yüzde 100'e ulaştığını savunuyor.

Su kirliliğinin nedeninin yüksek oranda klorür, nitrat kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, Gazze'deki yer altı suyunun gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2020 yılında tükeneceğini duyurmuştu.