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"Gazze'deki sıkıntıdan bahsetmeyi bırakıp duruma müdahale et"

ABD'li Senatörü Bernie Sanders, uudi Veliaht Prens Selman ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze’deki fakirlik ve sıkıntılardan bahsetmeyi bırakıp yardım etmeleri gerektiğini ifade etti.

17 Nisan 2018 Salı 15:13
"Gazze'deki sıkıntıdan bahsetmeyi bırakıp duruma müdahale et"

Haber7-Elif Erdiş

ABD Senatörü ve 2016 seçimlerinde Demokrat Partinin Başkan adayı olan Bernie Sanders, bölgede barış ortamının sağlanmasının İsrail'in Filistin işgalini sona erdirip Filistinlilerin topraklarına geri dönmesinden geçtiğini söyledi.

FİLİSTİNLİLERİ VURMANIN BAHANESİ OLAMAZ

Pazartesi günü barış yanlısı Yahudi grup J Street'in konferansında konuşan Sanders, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirilen gösterilere haddinden fazla tepki gösterdiğini söyledi. "Hamas'ın gösterilerdeki varlığı, silahsız sivillerin vurulmasına bahane olamaz, aynı şekilde 2 milyon insanın adeta kafese kıstırılmasına da bahane olamaz" ifadelerini kullandı.

BÖLGE LİDERLERİ KONUŞMAYI BIRAKIP ÇÖZÜM ÜRETSİN

Bernie Sanders, bölgedeki diğer ülkeleri de Amerika, İsrail, Filistin ve tüm bölgenin çıkarına olacak çözümü üretmek için yeterince çaba göstermemekle suçladı.

Senatör, özellikle Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'dan bahsetti.

Prensin ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze'deki yoksulluk ve sıkıntıdan bahsetmeyi bırakması ve duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:13
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