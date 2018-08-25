Gazze'deki gösterilere katılanlara uluslararası koruma çağrısı

Gazze'deki "Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti"ne bağlı Hukuk Komitesi, dönüş yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuk kuruluşları, İsrail'in ihlallerine karşı Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için harekete geçmeye çağrıldı.

"Uluslararası camia, İsrail'e yaptıklarının hesabını sormalı ve onu boykot etmeli, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için çalışmalıdır." ifadelerini kullanılan açıklamada, İsrail askerlerinin barışçıl göstericileri kasten öldürmesinin uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu olduğu vurgulandı.

Komite, İsrail'i, sivil göstericileri hedef alma politikasına karşı uyardı. İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.