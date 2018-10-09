0553 313 94 23

Gazze’deki gösterilerde Türk bayrağı açtılar

Gazze’de dün deniz sınırında düzenlenen "büyük geri dönüş yürüyüşü" gösterilerinde Filistinliler Türk bayrakları açtı.

09 Ekim 2018 Salı 12:13
Gazze’deki gösterilerde Türk bayrağı açtılar

Gazze’de her Pazartesi günü denizde, Cuma günü de kara sınırında "Büyük geri dönüş yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor.

Türk bayrağı açtılar

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında dün düzenlenen gösterilerde Filistinli göstericiler, Filistin bayrağının yanında Türk bayrakları da açtı.

İsrail gaz bombasıyla müdahale etti

Gazze ablukasını deniz yoluyla 11. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere terörist İsrail askerleri, gaz bombasıyla müdahale etti.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:13
  1. Gazze
  2. gösteri
  3. Türk bayrağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak iddialar!
    1. Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak..
    2. Hainler Münbiç'in etrafına hendek..
    3. Vicdanları sızlatan görüntü! Artık..
    4. Elazığ'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda..
    5. Destici'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    6. Talimatı verdi! Vatandaşı bunlara..
    7. Halkbank hesaplarında sorun bulamadılar
    8. Suudi Arabistan izin verdi:..
    9. Hulusi Akar açıkladı: Bugün başladı
    10. Denetimsiz yayınlarıyla genç nesli..
    11. Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!
    12. Erdoğan Macaristan'dan seslendi:..
    13. AB’ye karşı ortak rest
    14. A Haber'e farklı, Halk TV'ye farklı..
    15. Avrupa ülkesinde askerler istifa ediyor!
    16. Erzurum Valiliği'nden yangın açıklaması
    17. Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı..
    18. Vatandaşa karşı işlenen suçlar..
    19. Torunuyla birlikte 70 yaşında..
    20. Prof. Dr. Ziya Kazıcı: Tarihçi,..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı