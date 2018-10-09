Gazze’deki gösterilerde Türk bayrağı açtılar
Gazze’de dün deniz sınırında düzenlenen "büyük geri dönüş yürüyüşü" gösterilerinde Filistinliler Türk bayrakları açtı.09 Ekim 2018 Salı 12:13
Gazze’de her Pazartesi günü denizde, Cuma günü de kara sınırında "Büyük geri dönüş yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor.
Türk bayrağı açtılar
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında dün düzenlenen gösterilerde Filistinli göstericiler, Filistin bayrağının yanında Türk bayrakları da açtı.
İsrail gaz bombasıyla müdahale etti
Gazze ablukasını deniz yoluyla 11. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere terörist İsrail askerleri, gaz bombasıyla müdahale etti.
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