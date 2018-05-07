Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Gazze'deki Filistinliler Ramazan'da Kudüs'e giremeyecek

İsrail, Ramazan ayı boyunca abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilere cuma günleri Kudüs'e girme izni vermeyecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:28
Gazze'deki Filistinliler Ramazan'da Kudüs'e giremeyecek

İsrail, Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan 40 yaş üstü Filistinli erkekler ve yaş sınırı olmaksızın tüm kadınlara cuma günleri Kudüs’e girme izni verirken, abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinlilere aynı “kolaylığı” sağlamadı.

İsrail ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu "kolaylıklar" Gazze’deki Filistinlileri kapsamıyor ancak, İsrail makamları durumu hala görüşüyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Ramazan ayı boyunca 40 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altındaki erkek çocuklara ve tüm kadınlara cuma günleri Kudüs’e geçme izni vereceğini belirtti.

Ebu Rukn, ayrıca Batı Şeria’dan 30 ila 40 yaşları arasındaki 2 bin Filistinliye de Ramazan izni verildiğini kaydetti.

İsrail makamları daha önceki yıllarda yayımladığı genelgeyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin yanı sıra Gazze’deki Filistinlilere de Kudüs’e geçme izni veriyordu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:28
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Filistin
  4. Gazze
  5. Kudüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da grevciler garları işgal etti
    1. Fransa'da grevciler garları işgal etti
    2. İngiliz turist otel odasında hayatını..
    3. Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    4. İYİ Parti standına saldırı ile ilgili..
    5. İşgalci İsrail'den skandal Ramazan..
    6. Gazze'deki Filistinliler Ramazan'da..
    7. BM'den İran açıklaması
    8. Barınağa alınan 3 köpek yavrusunu..
    9. Sultanbeyli'nde özel harekat polisiyle..
    10. IKYB‘de muhalif Rabun Maruf’a linç..
    11. Türk şirketler Etiyopya'da 30 bin..
    12. Dusko Tosic uslanmıyor
    13. Ankaragücü sezonu 1 puan ile kapattı!
    14. Ukraynalı milyarder ultra lüks yatıyla..
    15. Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 24..
    16. Vodafone Park'ta Müge Anlı'ya büyük..
    17. Ağrı'da PKK operasyonu: 4 tutuklama
    18. Trump, İran kararını açıklıyor!
    19. İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson:..
    20. Beşiktaş yara sardı! Vodafone Park'ta..
    Kuveyt Türk
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı