Gazze'deki Filistin hükümeti, son İsrail saldırılarının ardından finansman arayışında

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırının ardından yeniden imar için finansman toplamaya çalıştığı belirtildi.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine, İsrail saldırısında yıkılan, Er-Rimal Mahallesi'ndeki Yazıcı binası yakınında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırının ardından yeniden imar için finansman toplamaya çalıştığının bilgisini paylaştı.

İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından gecenin bir yarısı evsiz kalan ailelerin olduğuna dikkati çeken Hasayine, "Soğuk kış günlerine girerken bu ailelerin başlarını sokacağı bir yeri yok. Evlerini terk edenler, tüm paralarını ve eşyalarını evlerinde bırakıp çıkmak zorunda kaldılar." dedi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu sivil binaların hedef alındığına dikkati çeken Hasayine, İsrail'in son Gazze saldırılarını kınadı. Hasayine ayrıca Başbakan Rami el-Hamdallah'ın tavsiyesi üzerine bakanlık olarak, İsrail saldırısında hedef alınan tüm noktaları incelediklerini söyledi.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, dün, İsrail'in geçen hafta bölgeye düzenlediği hava saldırılarında, bin 252 yapının zarar gördüğünü, bunlardan 77'sinin tamamen yıkıldığını açıklamıştı.

- Gazze'deki son gerginlik



Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de geçen pazar İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.



İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.



Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail'in son saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.



Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.