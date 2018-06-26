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Gazze'deki cuma gösterilerine katılım çağrısı

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Filistinlilere 29 Haziran'da düzenlenecek cuma gösterilerine katılım çağrısında bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 23:15
Gazze'deki cuma gösterilerine katılım çağrısı

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Filistinlilere 29 Haziran'da "Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı altında düzenlenecek cuma gösterilerine katılım çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, gelecek cuma günü düzenlenecek gösterilerin amacının Filistin davasının tasfiyesi komplolarına karşı halkın birliği, kan ve kader ortaklığını vurgulamak olduğu belirtildi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün barışçıl yollarla halk gösterileri olarak devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada, işgalin, yürütülen ırkçı siyasetin ve ABD'nin Filistin halkının ulusal haklarını baltalayan çözümler üretme girişimlerinin reddedildiği aktarıldı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği de 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınmıştı.

Washington yönetimi, İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerin yeniden başlaması için "Yüzyılın Anlaşması" adı altında bir plan hazırlarken, Filistin tarafı Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle ABD'nin ara buluculuk rolünün artık geçerli olmadığını söylüyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 23:15
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. ABD
  4. İsrail
  5. Donald Trump

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