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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne geniş katılım çağrısı

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:53
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne geniş katılım çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, sınırda yarın düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine geniş katılım çağrısında bulundu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasına yönelik komploları boşa çıkarmak için Arap ve İslam ülkeleri ile Filistin'in ortak bir tutum içinde olması gerektiği belirtildi.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Üyesi Muhammed el-Harazin konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlanan komploların Filistin davasıyla sınırlı kalmayacağını savunarak, İsrail ile normalleşme kapılarının açılmasının, İslam ümmetinin tüm başkentlerinin teslimine neden olacağını ifade etti.

Filistin davasını güçlendirmenin önemine vurgu yapan Harazin, yarın düzenlenecek gösterilere geniş katılım gösterme çağrısında bulundu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:53
  1. "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü"
  2. Gazze

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