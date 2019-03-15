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Gazze'de zamlar protesto edildi

Filistinliler yaşam koşullarının zorluğu ve yükselen fiyatlar nedeniyle gösteri düzenledi

15 Mart 2019 Cuma 21:51
Gazze'de zamlar protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazzeliler, yaşam şartlarının zorluğunu ve fiyat artışını protesto etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Deyr el-Belah bölgesinde toplanan onlarca Filistinli üzerinde "Yaşamak istiyoruz" ifadeleri yazan dövizler taşıdı.

Göstericilerin lastik yakması üzerine polisler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Hamas'a bağlı Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici yaptığı yazılı açıklamada, Deyr Belah'ta lastik yakarak yolları kapatan göstericilere müdahale edildiğini, sükunetin sağlandığını ve bazı kişilerin de gözaltına alındığını belirtti.

Gazze'de dün de benzer nedenle gösteriler düzenlenmiş, polis göstericilere müdahale etmişti.

İslami Cihad Hareketi ise güvenlik güçlerinin göstericilere güç kullanmasını kınamış ve gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

- Gazze'de yoksulluk artıyor

BM'nin geçen yıl yayımlanan verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardımla yaşıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) 2018'in ilk çeyreğinde açıkladığı raporda, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'e yükselirken işsizlik oranının ise yüzde 80'i aştığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 19 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'i gıda sıkıntısı çekiyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:51
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