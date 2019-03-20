Gazze'de yerel üreticiyi korumak için ekonomik kararlar alındı

Gazze'deki Filistin Ekonomi Bakanlığı, yerel üreticiyi korumak ve fiyatları artıran tüccarları izlemek amacıyla bir dizi karar aldı.

Bakanlığa bağlı Doğal Kaynaklar Genel Müdürü Abdulfettah Ebu Musa yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın tüccarlar tarafından ürünlere belirlenen fiyatları takip ettiği, bu konudaki ihlallere ve ihlal edenlere yönelik yasal önlemler aldığı belirtildi.

Ulusal üreticileri korumak amacıyla alternatifi olan mallar için ithalat vergisinin aktifleştirildiğini kaydeden Ebu Musa, 2019'da fabrika ruhsatlarında yüzde 50, fabrikalar için elektrik fiyatının yılbaşından itibaren dört ay boyunca yüzde 20 azaltıldığını, ham maddelerde gümrük vergilerinin artırıldığını aktardı.

Ebu Musa, Bakanlığın önceden tüccarlar arasında rekabet olması için ithal edilen bir ürünün bazı tüccarların tekelinde olmasını yasakladığını kaydetti.

"Bazı tüccarlar ürünlerin fiyatlarını artırıyor. Bu fiyatlar inceleniyor doğal olmayan artış tespit edildiğinde bu kişiler hakkında yasal gereklilikleri yerine getiriliyor. Geçen dönemde fiyatlarla oynayanlar bunun hesabını verdi." diyen Ebu Musa, halkı yasal yollara başvurulabilmesi için bakanlığın belirlediği sınıra uymayarak fiyatları artıran tüccarlar hakkında şikayette bulunmaya çağırdı.

- Gazze'deki gösteriler

Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, perşembe gününden bu yana, kendilerini bağımsız ve "hayat pahalılığıyla mücadele grubu" olarak isimlendiren halk, "vergilerin kaldırılması, fiyat artışlarıyla mücadele, zor ekonomik şartlara çözüm bulunması, gençlere iş imkanı sağlanması ve yoksullara yardım" gibi çeşitli taleplerle gösteri düzenliyor.

Söz konusu gösterilere Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi ve Halk Partisi de destek verdiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin güvenlik güçleri ise gösterilere güç kullanarak müdahale etmiş, bazı göstericileri gözaltına almıştı.

Fiyat artışı karşıtı düzenlenen bu gösteriler nedeniyle Hamas ile Fetih arasında gerginlik yaşanıyor. Hamas, gösterilerden Fetih Hareketini sorumlu tutuyor.