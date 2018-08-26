Gazze'de yaşananın adı dram! Tam 20 bin kişinin evi hala kullanılamaz halde

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, İsrail'in 2014'teki saldırılarında evleri kullanılmaz hale gelen Gazzelilerden yaklaşık 20 bininin hala evlerine dönemediğini duyurdu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara işaret ederek, bu saldırılarda hasar gören yaklaşık 2 bin evde 20 bin Filistinlinin yaşadığını kaydetti. Saldırıda hasar gören bu evlerin yeniden inşası için yaklaşık 150 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hudari, Gazzelilerin maruz bırakıldığı bu soruna en kısa sürede çözüm bulunması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekim 2014'te Mısır'da düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu konferansta bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların yapılması çağrısında bulunan Hudari, söz konusu toplantının yönetimini yapan Mısır ve Norveç'ten, bağışçı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi için daha çok çaba sarf etmesini ve inşaat malzemelerin sınır kapılarından bölgeye girişini engellememesi için işgal güçlerine baskı yapmasını istedi.

İŞGAL GÜÇLERİNE BASKI TALEBİ

Hudari, Gazze'deki inşa çalışmalarının önünde, İsrail'in sınır kapılarında uyguladığı kısıtlamalar ve malzemelerin girişine ancak birçok şartın yerine getirilmesinin ardından izin verilmesinin olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan, Gazze Şeridi'ndeki ambargonun tam anlamıyla kaldırılması, sınır kapılarının açılması ve yasaklanmış durumdaki ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişinin sağlanması için işgal güçlerine baskı yapmalarını talep etti.

2014''TEN BU YANA ÇOK ZOR ŞARTLARDA YAŞIYORLAR

Gazze'de 2014'ten bu yana evlerinden edilmiş durumdaki Filistinliler, ya mülteci kamplarında ya konteynerlerde ya da kiralık evlerde yaşamını sürdürüyor.

İsrail ordusunun 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren Gazze saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 binden fazla Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de, 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin ise kısmen yıkıldığını kaydetmişti.

5,4 MİLYAR DOLARLIK YARDIM TAAHHÜDÜNDE BULUNULMUŞTU

İsrail saldırısının ardından Ekim 2014'te Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu uluslararası konferansa katılan donör ülkeler, yarısı bölgenin imarında, yarısı insani yardım amaçlı kullanılmak üzere 5,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu.