Gazze'de yakıt krizi uyarısı

GAZZE (AA) - Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, yakıt krizinin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

El-Mizan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yakıt krizinin devam etmesinin hastalara tehlikeli yansımaları olacak." ifadesi kullanıldı.

Yakıt krizi nedeniyle 128 diyaliz cihazının çalışamaz durumda olduğu, söz konusu durumun da "30'u çocuk 800'den fazla böbrek hastasının tedavi görememesi" anlamına geldiği aktarılan açıklamada, hastaların yaşamlarının, haftada 3 gün girmek zorunda oldukları diyalize bağlı olduğu belirtildi.

Krizin çeşitli teşhis cihazlarının çalışmasını da etkileyeceği, bazı ameliyatların iptal edilmek durumunda kalacağı kaydedilen açıklamada, "Gazze'deki, tüm insani krizlerin arkasında İsrail ablukası var. Sağlık temel insani haklardandır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki sağlık sektörünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, "Kentin kuzeyinde bulunan ve 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesinde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetleri durduruldu." ifadesini kullanmıştı.

Bakanlık Sözcüsü Kudra, salı günü yaptığı açıklamada, "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." demişti.

Abluka altındaki Gazze'de elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.



Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti. Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.





