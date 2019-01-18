0553 313 94 23

Gazze'de yakıt krizi uyarısı

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi:- "Yakıt krizinin devam etmesinin hastalara tehlikeli yansımaları olacak"

18 Ocak 2019 Cuma 00:30
Gazze'de yakıt krizi uyarısı

GAZZE (AA) - Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, yakıt krizinin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

El-Mizan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yakıt krizinin devam etmesinin hastalara tehlikeli yansımaları olacak." ifadesi kullanıldı.

Yakıt krizi nedeniyle 128 diyaliz cihazının çalışamaz durumda olduğu, söz konusu durumun da "30'u çocuk 800'den fazla böbrek hastasının tedavi görememesi" anlamına geldiği aktarılan açıklamada, hastaların yaşamlarının, haftada 3 gün girmek zorunda oldukları diyalize bağlı olduğu belirtildi.

Krizin çeşitli teşhis cihazlarının çalışmasını da etkileyeceği, bazı ameliyatların iptal edilmek durumunda kalacağı kaydedilen açıklamada, "Gazze'deki, tüm insani krizlerin arkasında İsrail ablukası var. Sağlık temel insani haklardandır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki sağlık sektörünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, "Kentin kuzeyinde bulunan ve 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesinde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetleri durduruldu." ifadesini kullanmıştı.

Bakanlık Sözcüsü Kudra, salı günü yaptığı açıklamada, "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." demişti.

Abluka altındaki Gazze'de elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti. Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 00:30
  1. Gazze
  2. yakıt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menderes Nehri'ne düşen kişinin kaybolması
    1. Menderes Nehri'ne düşen kişinin..
    2. Nevşehir'de taşımalı eğitime ara
    3. Sakarya'da alzaymır hastasının..
    4. ABD İsrail'e füze desteğini..
    5. Gazze'de yakıt krizi uyarısı
    6. Facebook'tan Sputnik bağlantılı..
    7. Ekonomi alanında destek teklifi Genel..
    8. İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
    9. Erbil'de 2 DEAŞ zanlısı yakalandı
    10. Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
    11. Macaristan'da "terör" suçundan 5 yıl..
    12. Karabük'te tarihi eser operasyonu
    13. Kolombiya'daki terör saldırısı
    14. Mindanao Hristiyanlarından BOL'a destek
    15. Bebeği emzikten bıraktırma yöntemleri..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2019
    17. İngiltere Brexit'i ertelemeyi düşünmüyor
    18. Muş’da yarın okullar tatil mi? Muş 18..
    19. Maçın ardından
    20. Ordu'da yarın okullar tatil mi oldu?..
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"