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Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Filistin’in Gazze Şeridi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:35
Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Filistin’in Gazze Şeridi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Gazze Şeridi’nde bir araç, Gazze’nin batısındaki Alreşid Caddesi’ndeki deniz kulübü önünde duran 3 vatandaşa çarptı. Gazze’deki Trafik Polisleri Genel Müdürlüğü adına açıklama yapan Fahd Harb, kazadaKerem Naim (32) ve oğlu Emir’in (10) öldüğünü, diğer oğlu Enes Muhammed’in de yaralandığını ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Gazze’de bu yılın ilk yarısında yaşanan trafik kazalarında aralarında 21 çocuğun bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:35
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