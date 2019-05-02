Gazze'de sokak kedileri emin ellerde

GAZZE (AA) - HİDAYE ES-SAİDİ - Gazze'de kendilerine "Strays of Gaza" ismini veren bir grup, sokaktan topladığı ya da sahiplerinden aldığı tedaviye muhtaç kedilere yeni bir yaşam alanı oluşturuyor.

On genç kız ve 4 erkekten oluşan grup, kedilere yiyecekten tedaviye varıncaya kadar ihtiyaç duydukları her türlü desteği veriyor.

Grup üyelerinden Rama Berekat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içlerinden birinin evini bu kediler için tahsis ettiklerini, burada onların günlük bakımıyla ilgilendiklerini söyledi.

Gazze'deki Ezher Üniversitesi İngilizce-Fransızca Bölümü'nde okuyan Berekat, gerekli bakımın ardından sağlıklı hale gelen kedileri herhangi bir maddi karşılık almadan bakmak isteyenlere verdiklerini belirtti.

Çalışmaları boyunca sağlık durumu kötü, hatta ölmek üzere olan pek çok kedi bulduklarını ifade eden Berekat, "Kedilerin hayatlarını kurtarıp onların gözümüzün önünde büyüdüğünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz." dedi.



- Gazze'deki ekonomik şartlara rağmen devam etmekte kararlılar

Berekat, kendi kişisel imkanları ile arkadaş ve çevrelerinden aldıkları çok az miktardaki maddi destekle bu işi yaptıklarına işaret ederek, Gazze'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen grup üyelerinin bu işi sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Sadece sokak kedilerine değil köpek ve kuşlara da baktıklarını belirten Berekat, sokakta bakıma muhtaç köpek ya da kuş gördüklerinde tereddüt etmeden gerekli bakımı yaptıklarını dile getirdi.

Grubun 2015'ten bu yana faaliyette olduğunu ve zamanla daha da büyüdüğünü aktaran Berekat, kurdukları Facebook sayfasıyla toplumu hayvanlara karşı şefkat gösterme ve bakımları konusunda bilinçlendirdiklerini ve yine bu platform sayesinde kedileri sahiplenen kişilerle irtibat kurduklarını sözlerine ekledi.

Berekat, grup olarak, bakıma muhtaç sokak hayvanları için veterinerin de hizmet vereceği bir barınak kurmak istediklerini dile getirdi.

Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.







