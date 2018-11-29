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Gazze'de "Sokak Karnavalı"

Gazze sokaklarında Avrupa ve Filistin kültürünü bütünleştirme amacıyla "Sokak Karnavalı" düzenlendi

29 Kasım 2018 Perşembe 20:34
Gazze'de "Sokak Karnavalı"

GAZZE (AA) - Filistinli gençler ve çocukların "Sokak Karnavalı" ismiyle düzenlediği faaliyet kapsamında Gazze sokakları renkli gösterilere sahne oldu.

Gazze'deki "Sınır Tanımayan Gençler" ile Kudüs'teki "Filistin Vizyon Vakfı" tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği etkinlik kapsamında Filistinli gençler, Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı meydanında bir araya geldi.

Gazze sokaklarında lobut ve top çevirme, bando geçidi, palyaço, tahta bacak gösterisi, paten kayma gibi bazı aktivitelerin yapıldığı karnavala katılanlar yürüyerek Balıkçılar Limanı'na ulaştı.

Karnaval organizatörlerinden Muhammed Ebu Ruceyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı gösterilerin sergilendiği etkinlikle Avrupa ve Filistin kültürünü bütünleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ebu Ruceyle, abluka altındaki Gazze'de Avrupa kültürünü yansıtan gösterileri her zaman izleme fırsatı olmadığına dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Gazze Limanı'nda Filistinli ve Avrupalı ressamlara ait 24 eserin yer aldığı "Sokak Müzesi" ismiyle bir sergi açıldı.

Serginin bir ay boyunca ziyarete açık olacağı kaydedildi.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:34
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Sokak karnavalı

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