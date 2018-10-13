Gazze'de şehit olan 7 Filistinli ebedi yolculuklarına uğurlandı

Gazze'nin 18 yaşındaki şehidi Afifi Mahmud Afifi'nin cenaze namazı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda kılınarak, naaşı kamptaki mezarlığa defnedildi.

Muhammed İsam Abbas (21) için Şeyh Rıdvan Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katılanlar tekbirler getirerek şehitlerin intikamının alınması çağrısında bulundu. Oğlu Muhammed İsam'ın cenaze töreni sırasında konuşan anne Rim Abbas, oğlunun, başından beri gösterilere katıldığını söyledi.

Anne Rim, "Allah'a hamdolsun bu yol tüm Filistinlilerin yoludur ve biz de aynı yolda yürüyoruz. Yahudiler topraklarımızı elimizden aldılar, bize abluka uyguladılar, bize karşı cinayet işlediler, bizi öldürdüler. Oğlum Muhammed, geçmiş yıllarda İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan babam ve iki kardeşime kavuştu." dedi.

Ahmed İbrahim et-Tavil (27) ve Ahmed Abdullah Ebu Naim (17) için Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda, Muhammed İsmail (29) için Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nda ve Abdullah Berhem ed-Dağme (25) için de Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan el-Cedide beldesinde düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı.

Şehitlerin naaşı, kılınan cenaze namazlarının ardından yaşadıkları beldelerdeki kabristanlarda toprağa verildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 154 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.

'Büyük Dönüş Yürüyüşü'

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.