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Gazze'de şehit olan 6 Kassam Tugayları mensubu için cenaze töreni düzenlendi

Gazze Şeridi'nde dün meydana gelen patlamada şehit olan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu 6 Filistinli, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:53
Gazze'de şehit olan 6 Kassam Tugayları mensubu için cenaze töreni düzenlendi

Kassam Tugaylarının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü patlamada hayatını kaybeden 6 Filistinliden 5'i Deyr el-Belah kentindeki İbn Teymiyye Camisinde, 1'i de Gazze'deki Filistin Camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Deyr el-Belah'taki cenaze törenine katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, güvenlik, siyaset ve medya gibi birden fazla cephede başını Hamas ile Kassam Tugayları'nın çektiği bir direnişin yürütüldüğünü belirtti.

"GAZZE'DE ABLUKAYI KIRIP ZAFER ELDE ETMEYİ ARZULUYORUZ"

Heniyye, "Bizim bugün burada Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü kucakladığımız doğrudur ancak bir yandan da düşmana karşı askeri istihbarat ve güvenlik alanında bir savaş veriyoruz. Çünkü Gazze'deki ablukayı kırmayı ve zafer elde etmeyi arzuluyoruz." dedi.

Söz konusu Kassam şehitlerinin İsrail'in güvenlik ve istihbarat eylemlerini engellemek için gece gündüz gizli bir savaş yürüttüğünü söyleyen Heniyye, "Düşman, direnişi ve Filistin halkını hedef almaktan vazgeçmiyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmek istediği yüzlerce güvenlik ve istihbarat eyleminin hareket tarafından boşa çıkarıldığını vurgulayan Heniyye,  "Zafer ve kurtuluş bayrağını açacağımız ana kadar onlara darbeler indireceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin şehit edildiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüş, İsrail ordusu ise söz konusu patlamayla bir ilgilerinin olmadığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:53
  1. Gazze Şeridi
  2. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  3. El Kassam Tugayları
  4. Cenaze töreni

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