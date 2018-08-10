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Gazze'de sağlık görevlisi, katil İsrail askerlerince şehit edildi

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde gönüllü bir sağlık görevlisi, katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:25
Gazze'de sağlık görevlisi, katil İsrail askerlerince şehit edildi

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde gönüllü bir sağlık görevlisi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. 

İsrail askerleri Gazze sınırında 25 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 25 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 25 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, Han Yunus kentinin doğusunda başından vurulan bir gencin durumunun kritik olduğunu belirtti. Kudra, 5 kişinin de atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Özgürlük ve Hayat" ismi verilen 20'nci cuma gösterilerine katılmak için Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail sınırına gitti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 158 kişi şehit olurken, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 19:25
  1. Gazze
  2. Anadolu Ajansı

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